Установка экранов на Матырском водохранилище обернулась крупными штрафами

Двое рыбаков оштрафованы на 40 000 рублей каждый, ещё один — на 25 000 рублей.

Грязинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех уроженцев Липецка, обвиняемых в незаконном вылове рыбы на особо охраняемых природных территориях, группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 256 УК РФ).Мужчины попались на незаконной рыбалке в мае этого года на Матырском водохранилище. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, там они надели забродные сапоги, зашли в воду и установили пять браконьерских снастей — это были лесковые экраны-ловушки. Поймали мужчины 80 штук плотвы и четыре леща общей стоимостью 22 тысячи рублей.Все трое признали вину. При рассмотрении дела суд учёл данные о личности подсудимых, наличие смягчающих обстоятельств, имущественное положение. По итогам мужчинам назначили меры уголовно-правового характера в виде судебных штрафов: двум участникам группы в 40 тысяч рублей каждому, третьему — в 25 тысяч рублей.