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сегодня, 14:30
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Установка экранов на Матырском водохранилище обернулась крупными штрафами

Двое рыбаков оштрафованы на 40 000 рублей каждый, ещё один — на 25 000 рублей.

Грязинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех уроженцев Липецка, обвиняемых в незаконном вылове рыбы на особо охраняемых природных территориях, группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 256 УК РФ).

Мужчины попались на незаконной рыбалке в мае этого года на Матырском водохранилище. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, там они надели забродные сапоги, зашли в воду и установили пять браконьерских снастей — это были лесковые экраны-ловушки. Поймали мужчины 80 штук плотвы и четыре леща общей стоимостью 22 тысячи рублей.

Все трое признали вину. При рассмотрении дела суд учёл данные о личности подсудимых, наличие смягчающих обстоятельств, имущественное положение. По итогам мужчинам назначили меры уголовно-правового характера в виде судебных штрафов: двум участникам группы в 40 тысяч рублей каждому, третьему — в 25 тысяч рублей.
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Коренная липчанка
сегодня, 16:51
Ловить только удочками и то, чтобы поесть, а остальную отпускать, пусть плавает
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ну
сегодня, 16:45
экран то за что? это ж не 250м сеть
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Дед
сегодня, 16:37
Давно пора разрешить ловить сетями , заплатил за путевку на месяц и лови себе ! Как на охоту путевку покупаешь , так и здесь ! Ну и лимит определенный , и все !
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Ржунемогу#
сегодня, 15:59
Для браконьеров какие смягчающие обстоятельства? Голодают что-ли?
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Андрей.
сегодня, 15:40
Нет слов . Куда Катимся.
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