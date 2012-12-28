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Общество
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сегодня, 14:30
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Установка экранов на Матырском водохранилище обернулась крупными штрафами
Двое рыбаков оштрафованы на 40 000 рублей каждый, ещё один — на 25 000 рублей.
Мужчины попались на незаконной рыбалке в мае этого года на Матырском водохранилище. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, там они надели забродные сапоги, зашли в воду и установили пять браконьерских снастей — это были лесковые экраны-ловушки. Поймали мужчины 80 штук плотвы и четыре леща общей стоимостью 22 тысячи рублей.
Все трое признали вину. При рассмотрении дела суд учёл данные о личности подсудимых, наличие смягчающих обстоятельств, имущественное положение. По итогам мужчинам назначили меры уголовно-правового характера в виде судебных штрафов: двум участникам группы в 40 тысяч рублей каждому, третьему — в 25 тысяч рублей.
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