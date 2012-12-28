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Происшествия
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сегодня, 17:17
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Сообщение в чате в мессенджере «MAX» обернулось штрафом в 5000 рублей
Жительница Лебедянского округа оштрафована за публичное оскорбление в общедомовом чате, в котором состояли 55 человек.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 июня этого года женщина в ходе переписки в общем домовом чате дома в мессенджере «MAX» допустила высказывания, унизившие честь и достоинство одного из участников переписки. На момент инцидента в групповом чате состояло 55 человек. При вынесении наказания суд учёл наличие у женщины на иждивении малолетних детей.
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