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997
сегодня, 17:17
13

Сообщение в чате в мессенджере «MAX» обернулось штрафом в 5000 рублей

Жительница Лебедянского округа оштрафована за публичное оскорбление в общедомовом чате, в котором состояли 55 человек.

Жительница Лебедянского округа оштрафована на 5000 рублей за оскорбление в общедомовом чате. Женщину привлекли к ответственности по части второй 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 июня этого года женщина в ходе переписки в общем домовом чате дома в мессенджере «MAX» допустила высказывания, унизившие честь и достоинство одного из участников переписки. На момент инцидента в групповом чате состояло 55 человек. При вынесении наказания суд учёл наличие у женщины на иждивении малолетних детей.

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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Промокашка
6 минут назад
У кого-то еще достаточно времени на ругань в чате. Бездельники. Дома нет дел?
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Нечатовец
11 минут назад
Зачем вообще нужны домовые чаты? Собачиться с соседями? Без чатов очень хорошо живется.
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Гость2
сегодня, 19:24
То что твориться кругом надо молчать за что не возьмутся процветает воровство деньги получили за чистку реки а делать не стали в сселках госпожа отчиталась что кругом дороги привели в порядок не черта не делали а деньгу сорвали.
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щас
сегодня, 20:47
демократия, всё можно
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Ветеран
сегодня, 19:20
Нужно говорить как губернатор всё у нас хорошо а что льготных лекарств нет что бензина нет что город в мусоре что продукты каждый день дорожают это они не видят.
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Пенсионер
сегодня, 19:17
Вот вам демократие и свобода слова нельзя говорить правду про власть.
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Ага
сегодня, 19:16
Закачала Максимку на свою голову!
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омсквич
сегодня, 19:15
Какими нежными все стали... Раньше когда нахамили, можно было нахамить в ответ или в глаз дать. И с чувством морального удовлетворения пойти дальше. А ныне в ответ на хамство только обтекать за 5 тыщ
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Пенсионерка
сегодня, 19:04
Богата липецкая земля доносчиками
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Сейчас
сегодня, 18:54
как в девяностых, только сейчас наоборот, крестьяне ходят со смартфонами (под колпаком), а уважаемые люди с кнопочной звонилкой!
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Мизантроп
сегодня, 18:13
только колхозники сидят в этих месенжарах! Нормальные люди не занимаются ерундой.
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А
сегодня, 18:58
Куда нормальным податься?
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Нормальные люди
сегодня, 18:32
Тем более в MAX`е.
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