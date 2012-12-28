Сообщение в чате в мессенджере «MAX» обернулось штрафом в 5000 рублей

Жительница Лебедянского округа оштрафована за публичное оскорбление в общедомовом чате, в котором состояли 55 человек.

Жительница Лебедянского округа оштрафована на 5000 рублей за оскорбление в общедомовом чате. Женщину привлекли к ответственности по части второй 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 июня этого года женщина в ходе переписки в общем домовом чате дома в мессенджере «MAX» допустила высказывания, унизившие честь и достоинство одного из участников переписки. На момент инцидента в групповом чате состояло 55 человек. При вынесении наказания суд учёл наличие у женщины на иждивении малолетних детей.