Происшествия
сегодня, 10:25
Избивший трёхлетнюю дочь липчанин получил полтора года условно
Помимо того, что его лишили родительских прав.
Напомним, накануне мы рассказали, что 38-летний липчанин по пьяни избил трёхлетнюю дочь, и за это Советский районный суд Липецка лишил его родительских прав. Отец жестоко поступил с ребёнком 1 мая минувшего года. Ранее мужчина неоднократно судим по статьям 158 УК РФ «Кража» и 162 УК РФ «Разбой». 11 ноября 2019 года после освобождения из колонии он приехал к жене, с которой познакомился по переписке. После освобождения мужчина нигде не работал, выпивал и пьяным регулярно устраивал дома разборки, скандалы и драки, а также приводил домой выпивать своих друзей и товарищей.
Трёхлетней девочке сильно доставалось от отца: сестра рассказала, что тот бил малышку ногами по телу и руками по лицу, наступал на неё, когда она мешала ему пить и отказывалась ложиться спать. У ребёнка даже отбирали еду, объясняя это тем, «что у меня детство было ещё хуже». Когда отчим в очередной раз по пьяни избил трёхлетнюю девочку, его падчерица — старшая сестра трёхлетней девочки вызвала полицию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления Судебного департамента в Липецкой области, помимо лишения родительских прав, по данному факту мужчина также был осужден по уголовной статье.
По заявлению матери девочки отдел полиции №2 Липецка возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В результате по статье 156 УК РФ Мировой судебный участок №22 Советского района города Липецка приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Трёхлетней девочке сильно доставалось от отца: сестра рассказала, что тот бил малышку ногами по телу и руками по лицу, наступал на неё, когда она мешала ему пить и отказывалась ложиться спать. У ребёнка даже отбирали еду, объясняя это тем, «что у меня детство было ещё хуже». Когда отчим в очередной раз по пьяни избил трёхлетнюю девочку, его падчерица — старшая сестра трёхлетней девочки вызвала полицию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления Судебного департамента в Липецкой области, помимо лишения родительских прав, по данному факту мужчина также был осужден по уголовной статье.
По заявлению матери девочки отдел полиции №2 Липецка возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В результате по статье 156 УК РФ Мировой судебный участок №22 Советского района города Липецка приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Гость.
надежда
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