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сегодня, 10:25

Избивший трёхлетнюю дочь липчанин получил полтора года условно

6 756
#дети #побои
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Избивший трёхлетнюю дочь липчанин получил полтора года условно

Помимо того, что его лишили родительских прав.

Напомним, накануне мы рассказали, что 38-летний липчанин по пьяни избил трёхлетнюю дочь, и за это Советский районный суд Липецка лишил его родительских прав. Отец жестоко поступил с ребёнком 1 мая минувшего года. Ранее мужчина неоднократно судим по статьям 158 УК РФ «Кража» и 162 УК РФ «Разбой». 11 ноября 2019 года после освобождения из колонии он приехал к жене, с которой познакомился по переписке. После освобождения мужчина нигде не работал, выпивал и пьяным регулярно устраивал дома разборки, скандалы и драки, а также приводил домой выпивать своих друзей и товарищей.

Трёхлетней девочке сильно доставалось от отца: сестра рассказала, что тот бил малышку ногами по телу и руками по лицу, наступал на неё, когда она мешала ему пить и отказывалась ложиться спать. У ребёнка даже отбирали еду, объясняя это тем, «что у меня детство было ещё хуже». Когда отчим в очередной раз по пьяни избил трёхлетнюю девочку, его падчерица — старшая сестра трёхлетней девочки вызвала полицию.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления Судебного департамента в Липецкой области, помимо лишения родительских прав, по данному факту мужчина также был осужден по уголовной статье.

По заявлению матери девочки отдел полиции №2 Липецка возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В результате по статье 156 УК РФ Мировой судебный участок №22 Советского района города Липецка приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
6 756
#дети #побои
3

Комментарии (6)

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Гость.

8 минут назад
Не ужели у судьи которая вынесла этот вердикт не ёкнуло сердце. Не однократно судимыму уголовнику условный срок за такое зверство над ребенком? Посадила бы и там бы его воспитали за токое отношение к детю.
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надежда

18 минут назад
и эта тварь живет в нашем обществе среди людей ужас как стало страшно жить
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Волонтер

24 минуты назад
ну и законы!
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Вадьдемар

38 минут назад
Что-то страшное творится в нашем обществе... Если нападает взрослый на взрослого дают реальный срок, здесь садист избил трёхлетнего ребёнка и... Условно!!!???. Педофилам будут давать пожизненный только за рецедивы, т.е. Один раз можно... Почему не сделать сразу пожизненно??? Что происходит с обществом???
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Берия

49 минут назад
Я предлагаю этому ,,отцу,, продемонстрировать свои действия на судье или её детях. Я больше скажу, я уверен, что приговор был иной, ,, может быть ему даже медальку дали бы,,..
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Тортилла

51 минуту назад
Вот так мама вышла замуж...
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