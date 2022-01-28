«Претензий к ударившему меня ножом в живот не имею. Согласен на 15 тысяч рублей»

Житель Чаплыгина отделался за тяжкие телесные повреждения необычно мягким приговором.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор жителю села Кривополянье, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ситуация выглядит до боли банальной: во время застолья со спиртным в своём доме подсудимый поссорился с гостем и ударил того в живот кухонным ножом. Всё произошло в Кривополянье ещё в августе прошлого года.

Удар пришёлся в брюшную полость, да вдобавок лезвие зацепило ещё и печень пострадавшего. По части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия подсудимому грозило до 10 лет лишения свободы. Но бывшие собутыльники неожиданно помирились.

Как сообщили в пресс-службе Чаплыгинского районного суда, во время рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину, извинился перед своей жертвой и выплатил 15 тысяч рублей. Потерпевший заявил, что никаких претензий не имеет.

В итоге суд приговорил виновного к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, да ещё и с испытательным сроком в 3 года. Это означает, что если в течение 3-х лет мужчина не совершит никаких преступлений, то у него не наступит даже судимость. Все неудобства, которые наложил на него суд, заключаются в запрещении менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, не реже одного раза в месяц отмечаться в полиции.