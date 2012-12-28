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1195
сегодня, 15:02
15

Цены на бензин в Липецкой области немного притормозили

На паузу встали два из четырех наблюдаемых видов топлива.

Цены на топливо продолжали расти в Липецкой области на прошлой неделе, хотя их рост немного замедлился. Стоимость премиального бензина и дизтоплива вовсе осталась на прежнем уровне. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 18 по 24 августа.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,33%, или на 25 копеек и составила 75,44 рубля за литр (неделей ранее – 75,19 рубля за литр). Бензин АИ-92 подорожал на 0,35%, с 71,44 рубля до 71,70 рубля, или на 26 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,32%, или на 25 копеек, его цена составила 78,21 рубля (неделей ранее 77,96 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 и дизтоплива осталась прежней. Так, премиальный бензин стоил 98,20 рубля, дизельное топливо – 82,79 рубля.
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Комментарии (15)

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Сначала новые
Каролина
42 минуты назад
Привыкайте к более высоким ценам . как в Крыму 250 за литрушку
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Турбо
сегодня, 17:20
Где можно 98 заправиться?
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Зато
сегодня, 16:56
Многие живут в столице Региона.
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Кузя
сегодня, 16:42
а где вы в природе увидели АИ-98 , уважаемые?
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И так сойдет
сегодня, 16:26
А про зарплаты в 1,5-2-3 раза не будет увеличения? Не проблема бензин дорожает, проблема что утром проснуться - зарплата в 1,5-2-3 раза не будет увеличения
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Отвечаю
сегодня, 16:24
Ну город ну липецктат вы даёте вы ещё копейки знаете
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Иван
сегодня, 16:10
Новак заявил, что в стране бензина достаточно, вот только с логистикой неувязки. Если это так, то выходит что чиновники всех уровней совсем уж беспомощны или всё пустили на самотёк по принципу базарной экономики...
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Пенсионер.
сегодня, 16:01
Зато работающим пенсионерам на 300 руб прибавили пенсии, как и обещали проиндексировать.
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Да
сегодня, 15:46
И количество бензина
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Киавод
сегодня, 15:45
31 августа и 1 сентября нечётные даты, то есть в эти 2 дня заправлятся будут только те у кого номер начинается с нечётной цифры? Или все машины как например в Калужской области?
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