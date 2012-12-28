Цены на бензин в Липецкой области немного притормозили

На паузу встали два из четырех наблюдаемых видов топлива.

Цены на топливо продолжали расти в Липецкой области на прошлой неделе, хотя их рост немного замедлился. Стоимость премиального бензина и дизтоплива вовсе осталась на прежнем уровне. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 18 по 24 августа.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,33%, или на 25 копеек и составила 75,44 рубля за литр (неделей ранее – 75,19 рубля за литр). Бензин АИ-92 подорожал на 0,35%, с 71,44 рубля до 71,70 рубля, или на 26 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,32%, или на 25 копеек, его цена составила 78,21 рубля (неделей ранее 77,96 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 и дизтоплива осталась прежней. Так, премиальный бензин стоил 98,20 рубля, дизельное топливо – 82,79 рубля.