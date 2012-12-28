Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Общество
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сегодня, 15:02
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Цены на бензин в Липецкой области немного притормозили
На паузу встали два из четырех наблюдаемых видов топлива.
Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,33%, или на 25 копеек и составила 75,44 рубля за литр (неделей ранее – 75,19 рубля за литр). Бензин АИ-92 подорожал на 0,35%, с 71,44 рубля до 71,70 рубля, или на 26 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,32%, или на 25 копеек, его цена составила 78,21 рубля (неделей ранее 77,96 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 и дизтоплива осталась прежней. Так, премиальный бензин стоил 98,20 рубля, дизельное топливо – 82,79 рубля.
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