Начал душить и вытолкал из дома: женщина отсудила у мужа 40 тысяч рублей за психологическую травму

По решению суда мужчина выплатит компенсацию морального вреда жене после семейной ссоры.

Усманский районный суд рассмотрел гражданский иск о возмещении морального вреда.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 7 марта 2025 года произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина ударил жену ладонью по лицу, схватил за шею и начал душить, после чего вытолкал женщину из дома.Женщина заявила: лишившись жилья, она испытала сильный стресс, чувство беспомощности и стыда. Пережитое вызвало у неё психологическую травму: она замкнулась в себе, боялась мужа и была вынуждена принимать успокоительные.Факт причинения телесных повреждений был подтвержден постановлением суда по делу об административном правонарушении. Поэтому требования о компенсации морального вреда в 40 000 рублей признали обоснованными. Также с мужчины взыскана государственная пошлина в 3 тысячи рублей.