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сегодня, 14:40
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Начал душить и вытолкал из дома: женщина отсудила у мужа 40 тысяч рублей за психологическую травму

По решению суда мужчина выплатит компенсацию морального вреда жене после семейной ссоры.

Усманский районный суд рассмотрел гражданский иск о возмещении морального вреда.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 7 марта 2025 года произошла семейная ссора, в ходе которой мужчина ударил жену ладонью по лицу, схватил за шею и начал душить, после чего вытолкал женщину из дома.

Женщина заявила: лишившись жилья, она испытала сильный стресс, чувство беспомощности и стыда. Пережитое вызвало у неё психологическую травму: она замкнулась в себе, боялась мужа и была вынуждена принимать успокоительные.

Факт причинения телесных повреждений был подтвержден постановлением суда по делу об административном правонарушении. Поэтому требования о компенсации морального вреда в 40 000 рублей признали обоснованными. Также с мужчины взыскана государственная пошлина в 3 тысячи рублей.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Коломбо
сегодня, 15:16
Судя по фото, всё было наоборот.
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Аполлон
сегодня, 15:07
Перестанут мужчины любить женщин и те со скуки пропадут...
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как всегда
сегодня, 14:46
а мжена выносит. не там работаешь,мало зарабатываешь с криками и обзыванием. на нее подать можно и суд станет на сторону мужчины за психическую травму. А.
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И жили
сегодня, 14:45
Они потом долго и счастливо, до очередного мордобоя.
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