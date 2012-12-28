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Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Общество
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сегодня, 14:45
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Покупателям квартиры удалось удешевить её на 756,6 тысячи рублей
Застройщик не сдал жильё в срок.
Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, застройщик не передал квартиру в установленный договором срок, что и послужило поводом обратиться за судебной защитой. Суд пришёл к выводу, что компания ненадлежащим образом исполнила свои обязательства, поэтому в пользу покупателей квартиры были взысканы неустойка за нарушение срока передачи объекта, компенсация морального вреда, штраф, государственная пошлина.
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