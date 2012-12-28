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Общество
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сегодня, 14:45
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Покупателям квартиры удалось удешевить её на 756,6 тысячи рублей

Застройщик не сдал жильё в срок.

Елецкий городской суд рассмотрел иск участников долевого строительства о взыскании неустойки по договору за нарушение сроков сдачи объекта, компенсации морального вреда и штрафа, и взыскал с застройщика 756,6 тысячи рублей.

Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, застройщик не передал квартиру в установленный договором срок, что и послужило поводом обратиться за судебной защитой. Суд пришёл к выводу, что компания ненадлежащим образом исполнила свои обязательства, поэтому в пользу покупателей квартиры были взысканы неустойка за нарушение срока передачи объекта, компенсация морального вреда, штраф, государственная пошлина.
строительство
дольщики
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Комментарии (1)

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сегодня, 14:53
Суд это еще пол дела. Попробуй еще все эти деньги получи.
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