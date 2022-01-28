Второй день на дорогах спокойно: ни одной аварии с пострадавшими

За сутки на дорогах региона дорожных аварий, в которых пострадали люди, зарегистрировано не было, сообщает УГИБДД по Липецкой области.





27 января автоинспекторы выявили 820 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственностипривлечены девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 450 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.





27 января на дорогах Липецкой области произошло 32 факта столкновения автомобилей, все они обошлись без пострадавших. Такими же спокойными были и предыдущие сутки 27 января автоинспекторы выявили 820 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственностипривлечены девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 450 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.