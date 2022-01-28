сегодня, 08:41
Второй день на дорогах спокойно: ни одной аварии с пострадавшими
За сутки на дорогах региона дорожных аварий, в которых пострадали люди, зарегистрировано не было, сообщает УГИБДД по Липецкой области.
27 января автоинспекторы выявили 820 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственностипривлечены девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 450 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Да уж
Зимний рыбак
Попов Ю.
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Мент
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Чтоб вам
Татьяна
Зимний рыбак