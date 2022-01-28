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Второй день на дорогах спокойно: ни одной аварии с пострадавшими

9 470
#авария #ДТП
Второй день на дорогах спокойно: ни одной аварии с пострадавшими

За сутки на дорогах региона дорожных аварий, в которых пострадали люди, зарегистрировано не было, сообщает УГИБДД по Липецкой области.







27 января на дорогах Липецкой области произошло  32 факта столкновения автомобилей, все они обошлись без пострадавших. Такими же спокойными были и предыдущие сутки.

27 января автоинспекторы выявили 820 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственностипривлечены девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 450 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.


9 470
#авария #ДТП

Комментарии (9)

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Да уж

7 минут назад
Даже как-то непривычно! Надолго ли?
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Зимний рыбак

9 минут назад
Сняли с пенсионной карты 500 рублей в виде штрафа за нарушение ПДД. Не было ни письма счатья, ни повестки в ГИБДД, ни повестки в суд, ни возможности обжаловать решение суда. Полное бесправие. Когда приставы сняли деньги, то заметили, что можно обратиться за разъяснением в УФССП, а что толку, коль решение суда о штрафе уже давно вступило в законную силу. Беспредел!
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Попов Ю.

12 минут назад
Величайшее достижение! За два дня ни одной аварии с пострадавшими. Это нужно отметить памятными знаками и премиями и праздничным банкетом.
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002

15 минут назад
Вот журналисты город48 мочат опять.
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Мент

16 минут назад
Задолбала палочная система,результаты даём раньше.
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60+

34 минуты назад
Надо Уваркиной собрать всех водителей и ГИБДД Липецка и покрыть их трёх этажным матом аварий и нарушений не будет 100% .
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Чтоб вам

37 минут назад
Все эти Камеры боком вылезли , грабеж из под кустов
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Татьяна

54 минуты назад
Вы серьезно???!!! 28 января только началось, а уже 820 нарушений ПДД и 32 столкновения? И Вы называете это спокойствием?
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Зимний рыбак

57 минут назад
Ночью снежка подсыпет, в субботу народ из области поедет в Липецк за покупками, вот и будет что написать про ДТП
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