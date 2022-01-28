Коронавирус
сегодня, 14:23
Количество вызовов в липецких поликлиниках увеличилось в пять раз
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При этом число госпитализаций в коронавирусные госпитали пока остается на прежнем уровне.
В Липецкой области зафиксировали всплеск заболеваемости в поликлиниках в пять раз! Врачи отмечают, что 95 из 100 обратившихся за медицинской помощью требуется тестирование на COVID-19. Для пятой волны коронавируса характерен штамм «Омикрон». Но количество больных липчан, у которых его выявили, пока официально не изменилось: по-прежнему 12 человек, четверо из них дети. Госпитализация никому из них не потребовалась, все пациенты получают амбулаторное лечение. Об этом сегодня рассказали на брифинге заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева, главный внештатный специалист-эпидемиолог Андрей Филатов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Лилия Сиротинкина и главврач городской детской больницы Елена Копытина.
— Мы все переболеем «Омикроном», потому что он очень заразен. В зоне риска дети и люди старше 60 лет. Штамм «Омикрон» опасен тем, что может стать толчком для других заболеваний, — считает заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева.
Все дети с клиникой ОРВИ теперь тестируется на COVID-19. О закрытии школ и детских садов речь не идет. Локально детское учреждение может быть закрыто, если в нем отсутствует 10-20% детей. Кроме того, право закрывать детские учреждения дано главам муниципалитетов, но пока они также им не воспользовались.
Со следующей недели в Липецкой области начнут делать прививки подросткам, в регион поступила первая партия вакцины «Спутник-М» из 720 комплектов. Врачи пояснили, что прививки несовершеннолетним могут делать только с согласия родителей. Судя по опросам, в Липецке намерены вакцинировать своих детей около 600 человек. Если подросток зарегистрирован на Госуслугах, после вакцинации он, как и взрослый, получит QR-код.
Врачи настоятельно уже бессчетный раз рекомендовали липчанам вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы получить защиту от тяжелого протекания болезни. Темпы вакцинации в регионе, которые резко снизились в начале года, сейчас немного выросли, однако, по мнению врачей, недостаточно. Повторные прививки сделали около 115 тысяч жителей области.
Штамм «Омикрон» очень легко спутать с обычной простудой. Поэтому Оксана Фатеева рекомендовала всем, кто почувствовал себя плохо, даже при небольшой температуре, оставаться дома и вызвать врача.
Рекомендация хорошая, но тут же возникает вопрос, а приедет ли врач и сколько его ждать? Еще осенью губернатор Игорь Артамонов возмущался тем, что ожидание затягивается на несколько дней. А теперь количество вызовов в поликлиниках увеличилось в пять раз. Тем не менее Оксана Фатеева заявила, что помощь больному оказывают в день обращения. В случае массовой заболеваемости врачи будут консультировать больных по телефону, такое уже практиковалось во вторую волну COVID-19. При этом открыть больничный, позвонив по телефону, как в Москве, в Липецкой области нельзя. Для получения листка нетрудоспособности все-таки требуется осмотр медработником. Датой открытия больничного будет считаться день обращения к врачу.
— Очередной пик заболеваемости, скорее всего, мы получим в середине февраля, по крайней мере такие расчеты сегодня представляют ученые. Спад станет менее продолжительным. Не надо забывать, что была третья волна, которая фактически переросла в четвертую волну. Спрашивают, а будет ли шестая волна, седьмая волна? Есть мнение ученых, что все-таки коронавирус станет сезонным заболеванием, но есть и прямо противоположное мнение — действие вируса трудно предсказуемо. Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше останется цепочек, по которым распространяется вирус, снизится вероятность получить еще какого-то «монстра», — рассказал Андрей Филатов.
— Мы все переболеем «Омикроном», потому что он очень заразен. В зоне риска дети и люди старше 60 лет. Штамм «Омикрон» опасен тем, что может стать толчком для других заболеваний, — считает заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева.
Все дети с клиникой ОРВИ теперь тестируется на COVID-19. О закрытии школ и детских садов речь не идет. Локально детское учреждение может быть закрыто, если в нем отсутствует 10-20% детей. Кроме того, право закрывать детские учреждения дано главам муниципалитетов, но пока они также им не воспользовались.
Со следующей недели в Липецкой области начнут делать прививки подросткам, в регион поступила первая партия вакцины «Спутник-М» из 720 комплектов. Врачи пояснили, что прививки несовершеннолетним могут делать только с согласия родителей. Судя по опросам, в Липецке намерены вакцинировать своих детей около 600 человек. Если подросток зарегистрирован на Госуслугах, после вакцинации он, как и взрослый, получит QR-код.
Врачи настоятельно уже бессчетный раз рекомендовали липчанам вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы получить защиту от тяжелого протекания болезни. Темпы вакцинации в регионе, которые резко снизились в начале года, сейчас немного выросли, однако, по мнению врачей, недостаточно. Повторные прививки сделали около 115 тысяч жителей области.
Штамм «Омикрон» очень легко спутать с обычной простудой. Поэтому Оксана Фатеева рекомендовала всем, кто почувствовал себя плохо, даже при небольшой температуре, оставаться дома и вызвать врача.
Рекомендация хорошая, но тут же возникает вопрос, а приедет ли врач и сколько его ждать? Еще осенью губернатор Игорь Артамонов возмущался тем, что ожидание затягивается на несколько дней. А теперь количество вызовов в поликлиниках увеличилось в пять раз. Тем не менее Оксана Фатеева заявила, что помощь больному оказывают в день обращения. В случае массовой заболеваемости врачи будут консультировать больных по телефону, такое уже практиковалось во вторую волну COVID-19. При этом открыть больничный, позвонив по телефону, как в Москве, в Липецкой области нельзя. Для получения листка нетрудоспособности все-таки требуется осмотр медработником. Датой открытия больничного будет считаться день обращения к врачу.
— Очередной пик заболеваемости, скорее всего, мы получим в середине февраля, по крайней мере такие расчеты сегодня представляют ученые. Спад станет менее продолжительным. Не надо забывать, что была третья волна, которая фактически переросла в четвертую волну. Спрашивают, а будет ли шестая волна, седьмая волна? Есть мнение ученых, что все-таки коронавирус станет сезонным заболеванием, но есть и прямо противоположное мнение — действие вируса трудно предсказуемо. Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше останется цепочек, по которым распространяется вирус, снизится вероятность получить еще какого-то «монстра», — рассказал Андрей Филатов.
14 1671
Комментарии (14)
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Вот и вот
123
Ольга
Вообще то
...
077
Дед Пихто
О симптомах надо писать
insider
Гость