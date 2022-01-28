На старости лет: 88-летняя ельчанка обокрала другую пенсионерку на почте

Пожилую женщину осудили.

Елецкий городской суд Липецкой области вынес приговор 88-летней пенсионерке по пунктам «в», «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину из одежды».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено 1 октября минувшего года в отделении «Почты России» в Ельце на улице Радиотехнической, 20. Когда другая пожилая женщина получила пенсию и положила деньги в правый карман своего пальто, 88-летняя старушка приблизилась к ней вплотную, сделала вид, что выходит из помещения, а сама незаметно просунула руку в чужой карман и вытащила оттуда пачку купюр, потом спрятала 25 200 рублей к себе в карман и ушла. Но 29 октября к ней домой пришли сотрудники полиции, и она написала явку с повинной.



Потерпевшая рассказала в суде, что 1 октября около 11 утра она пошла с соседкой на почту за пенсией. Получила 25 263 рубля 40 копеек, из которых 13 рублей 40 копеек оставила сотруднице почты, а остальную сумму — 25 250 рублей положила в карман. На выходе, пока пенсионерка придерживала дверь для себя и соседки, мимо прошла незнакомая женщина. А дома получательница пенсиии обнаружила, что из 25 250 рублей в кармане остались только 50 рублей. При этом выпасть деньги никак не могли, потому что карман был глубокий. И как раз со стороны этого кармана выходила незнакомая женщина…



В ходе рассмотрения дела в суде обвиняемая полностью признала свою вину, сказала, что раскаивается в содеянном и отказалась от дачи показаний.



Интересно, что за свою долгую жизнь старушка не была судима. При вынесении приговора учитывались также раскаяние, преклонный возраст и хронические заболевания женщины.



В результате 88-летней ельчанке назначили наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца. Теперь ей нельзя выезжать за пределы Ельца, уходить из дома по ночам — с 23:00 до 6:00, менять место жительства.





