Происшествия

36 минут назад

На старости лет: 88-летняя ельчанка обокрала другую пенсионерку на почте

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#кража
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На старости лет: 88-летняя ельчанка обокрала другую пенсионерку на почте

Пожилую женщину осудили.

Елецкий городской суд Липецкой области вынес приговор 88-летней пенсионерке по пунктам «в», «г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину из одежды».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено 1 октября минувшего года в отделении «Почты России» в Ельце на улице Радиотехнической, 20. Когда другая пожилая женщина получила пенсию и положила деньги в правый карман своего пальто, 88-летняя старушка приблизилась к ней вплотную, сделала вид, что выходит из помещения, а сама незаметно просунула руку в чужой карман и вытащила оттуда пачку купюр, потом спрятала 25 200 рублей к себе в карман и ушла. Но 29 октября к ней домой пришли сотрудники полиции, и она написала явку с повинной.

Потерпевшая рассказала в суде, что 1 октября около 11 утра она пошла с соседкой на почту за пенсией. Получила 25 263 рубля 40 копеек, из которых 13 рублей 40 копеек оставила сотруднице почты, а остальную сумму — 25 250 рублей положила в карман. На выходе, пока пенсионерка придерживала дверь для себя и соседки, мимо прошла незнакомая женщина. А дома получательница пенсиии обнаружила, что из 25 250 рублей в кармане остались только 50 рублей. При этом выпасть деньги никак не могли, потому что карман был глубокий. И как раз со стороны этого кармана выходила незнакомая женщина…

В ходе рассмотрения дела в суде обвиняемая полностью признала свою вину, сказала, что раскаивается в содеянном и отказалась от дачи показаний.

Интересно, что за свою долгую жизнь старушка не была судима. При вынесении приговора учитывались также раскаяние, преклонный возраст и хронические заболевания женщины.

В результате 88-летней ельчанке назначили наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца. Теперь ей нельзя выезжать за пределы Ельца, уходить из дома по ночам — с 23:00 до 6:00, менять место жительства.


2 705
#кража
2

Комментарии (2)

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Печально

9 минут назад
Т.е если вор был бы молодой гнил бы в тюрьме годами, а пенсионерам можно все? А если она завтра людей под машины толкать начнет. Вор должен сидеть в тюрьме, и не важно какого он(а) возраста
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ссср

23 минуты назад
в добром дед бабку молотком всю голову расколотил и нечего отпустили старый он а он дома повесился нету тела нету дела
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