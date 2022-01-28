Происшествия
сегодня, 13:08
Изнасиловавшему невестку мужчине дали четыре года
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Суд вынес приговор 53-летнему жителю Становлянского района, признанному виновным в изнасиловании невестки.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, 8 мая 2021 года пьяный мужчина, воспользовавшись тем, что его жена после совместного распития спиртного ушла спать, изнасиловал гостившую у них 29-летнюю невестку.
- Используя физическое превосходство, он подавил сопротивление невестки, закрыв ей рот ладонью. Однако той удалось позвать на помощь. На крики женщины прибежала проживающая по соседству её тетя, ставшая очевидцем преступления, - рассказали в Следственном управлении.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления мужчина признал, но затем заявил о непричастности к изнасилованию. К его доводам следователь отнесся критически и опроверг собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.
Виновному назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора за неуплату алиментов.
- Используя физическое превосходство, он подавил сопротивление невестки, закрыв ей рот ладонью. Однако той удалось позвать на помощь. На крики женщины прибежала проживающая по соседству её тетя, ставшая очевидцем преступления, - рассказали в Следственном управлении.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления мужчина признал, но затем заявил о непричастности к изнасилованию. К его доводам следователь отнесся критически и опроверг собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.
Виновному назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора за неуплату алиментов.
6 2257
Зинаида Львовна
Патриот
.ученик..учил уроки . У НЕГО в чернилах щеки
аналитик
МестныйЯ
Ученик