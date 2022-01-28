Происшествия

сегодня, 13:08

Изнасиловавшему невестку мужчине дали четыре года

6 2257
#изнасилование
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Изнасиловавшему невестку мужчине дали четыре года

Суд вынес приговор 53-летнему жителю Становлянского района, признанному виновным в изнасиловании невестки. 

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, 8 мая 2021 года пьяный мужчина, воспользовавшись тем, что его жена после совместного распития спиртного ушла спать, изнасиловал гостившую у них 29-летнюю невестку.

- Используя физическое превосходство, он подавил сопротивление невестки, закрыв ей рот ладонью. Однако той удалось позвать на помощь. На крики женщины прибежала проживающая по соседству её тетя, ставшая очевидцем преступления, - рассказали в Следственном управлении.  

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления мужчина признал, но затем заявил о непричастности к изнасилованию. К его доводам следователь отнесся критически и опроверг собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора за неуплату алиментов. 
6 2257
#изнасилование
1

Комментарии (6)

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Зинаида Львовна

5 минут назад
Это называется -снохачество. Во времена царя самое Распостраненое явление.
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Патриот

9 минут назад
МестныйЯ, в "цитадели демократии" за брошенный в полицайчика стаканчик стреляют на поражение. А тут всего пять лет..Право, смешно)))
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.ученик..учил уроки . У НЕГО в чернилах щеки

18 минут назад
Ученик, ... а разве невестка собиралась ЖИТЬ СО СВЕКОРОМ??? ))))))))))))
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аналитик

25 минут назад
Через 4 года выйдет и еще кого нибудь чпокнет
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МестныйЯ

36 минут назад
Зато за брошенный в полицайчика пластиковый стаканчик дают пятерочку.
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Ученик

сегодня, 13:32
В индийских племенах, девушки! проводили время с деревянной статуей и нормально, до сих пор живут. А тут 29 лет , не девушка. Он просто попробовал, а вдруг не подойдут друг к другу.
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