41 минуту назад
В Липецкую область придет потепление до +2
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона – ожидается небольшой, местами умеренный снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, ночью умеренный снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью составит от -6 до -8 градусов, днем будет от 0 до -2 градусов.
День 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 30 градусов мороза.