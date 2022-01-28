В Липецкую область придет потепление до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона – ожидается небольшой, местами умеренный снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Липецкой области облачно, ночью умеренный снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9, днем она составит от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно, ночью умеренный снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью составит от -6 до -8 градусов, днем будет от 0 до -2 градусов.



День 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 30 градусов мороза.



