Происшествия

сегодня, 14:49

15-летний подросток сломал ногу на горке в Каменном логу

6 1411
#несчастный случай
15-летний подросток сломал ногу на горке в Каменном логу

На помощь подростку пришли спасатели.

Вечером 25 января, катаясь с горки в Каменном логу у 15-го микрорайона, получил перелом лодыжки 15-летний подросток. Самостоятельно подняться наверх парень не мог, и медики обратились к спасателям управления по делам ГО и ЧС Липецка. Дежурная смена оперативно отреагировала на вызов, однако к ее приезду подростка всё же удалось доставить к машине скорой помощи. Но теперь помощь понадобилась самой «скорой», застрявшей в глубоком снегу.
 
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, ногу подросток сломал у знака – «Кататься на склоне запрещено!» - такие аншлаги появились в Липецке рядом с 32-мя потенциально опасными горками. 

Напомним, в середине января на горке в Каменном логу получил травмы 13-летний мальчик.
6 1411
#несчастный случай

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Где бесплатные и безопасные горки для катания

13 минут назад
Где бесплатные и безопасные горки для катания? Ау, мер?
ответить

Дима

16 минут назад
Для таких идиотов и пишут таблички что кататься запрещено.
ответить

Житель

41 минуту назад
В своем детстве катались на горках и ничего не боялись, а теперь поставили они таблички. Вы лучше бурьян расчистите и вырубите кустарники в парке победы где насосная станция, и будит прекрасная горка БЕСПЛАТНАЯ. а то поставили таблички, руки умыли, позорище
ответить

777

46 минут назад
есть хорошая горка в районе ост мост ( как ехать на лтз) но там нужно платить все развлечения платны каток платный горка платная и т д
ответить

Наталья

58 минут назад
А где кататься в городе можно и бесплатно, госпожа мэр, ответьте, пожалуйста, будьте так любезны.
ответить

О как

сегодня, 15:03
Очень интересно и занимательно. Буду думать, зачем я это прочитал.
ответить

Еще в рубрике

Липчанина спасли в Новом Уренгое
#полиция
1
Липчанина спасли в Новом Уренгое

13 минут назад

Происшествия
Липчанин жарил шашлыки на детской площадке, оголял лобок, кидался помидорами и угрожал убийством
#угроза убийством #конфликт #хулиганство
3
Липчанин жарил шашлыки на детской площадке, оголял лобок, кидался помидорами и угрожал убийством

55 минут назад

Происшествия
В Добринке сгорел дом
#МЧС #пожар
3
В Добринке сгорел дом

сегодня, 12:45

Происшествия
Мошенники провели массовый обзвон жителей Липецка
#мошенничество
20
Мошенники провели массовый обзвон жителей Липецка

сегодня, 12:06

Происшествия
Подсобник покурил почти на 300`000 рублей
#курение #пожар
6
Подсобник покурил почти на 300`000 рублей

сегодня, 12:00

Происшествия
25-летний липчанин убил собутыльника ударом ноги по голове
#убийство
6
25-летний липчанин убил собутыльника ударом ноги по голове

сегодня, 11:27

Происшествия