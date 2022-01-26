Происшествия
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15-летний подросток сломал ногу на горке в Каменном логу
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На помощь подростку пришли спасатели.
Вечером 25 января, катаясь с горки в Каменном логу у 15-го микрорайона, получил перелом лодыжки 15-летний подросток. Самостоятельно подняться наверх парень не мог, и медики обратились к спасателям управления по делам ГО и ЧС Липецка. Дежурная смена оперативно отреагировала на вызов, однако к ее приезду подростка всё же удалось доставить к машине скорой помощи. Но теперь помощь понадобилась самой «скорой», застрявшей в глубоком снегу.
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, ногу подросток сломал у знака – «Кататься на склоне запрещено!» - такие аншлаги появились в Липецке рядом с 32-мя потенциально опасными горками.
Напомним, в середине января на горке в Каменном логу получил травмы 13-летний мальчик.
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, ногу подросток сломал у знака – «Кататься на склоне запрещено!» - такие аншлаги появились в Липецке рядом с 32-мя потенциально опасными горками.
Напомним, в середине января на горке в Каменном логу получил травмы 13-летний мальчик.
6 1411
Где бесплатные и безопасные горки для катания
Дима
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Наталья
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