– Сейчас наберет кредитов и что потом? Мы с субъектом будем разгребать?

В Липецком горсовете отправили на доработку концессионный проект московского ООО «РВК-Липецк» о модернизации станции аэрации.

Как уже сообщал GOROD48, новый собственник бывшего комплекса водоснабжения и водоотведения ЛГЭКа, ООО «Росводоканал», обратился к главе Липецка Евгении Уваркиной с предложением о заключении концессионного соглашения по созданию, реконструкции и эксплуатации некоторых объектов системы водоотведения города сроком на 49 лет.Дочка компании, ООО «РВК-Липецк», уставной капитал которой составляет 10 000 рублей, намерена инвестировать в комплекс очистки сточных вод и утилизации илового остатка (МУП «ЛиСА») почти 2,5 миллиарда рублей. Концессионер берется спроектировать, построить и эксплуатировать объект соглашения.Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию первый заместитель главы Липецка Вадим Негробов рассказал о проблемах МУП «ЛиСА». Их три – по 14 показателям из 30 очищенные воды, которые сбрасывает станция аэрации в реку Воронеж, не соответствуют ГОСТам, образующийся иловый осадок – до 70 тысяч тонн в год – складируется на территории МУП «ЛиСА», и, соответственно, воздух отнюдь не озонирует. На первые шаги по модернизации станции из бюджета до получения предложения о концессии были выделены 64,4 миллиона рублей. 5,9 миллиона из них потрачены на разработку проектно-сметной документации. Сейчас идет работа над границами санитарно-защитной зоны станции аэрации.– По переработке и термосушке илового осадка область продолжает участвовать в федеральных программах. Инвестпрограмма «РВК-Липецк» не предусматривает ликвидацию остатков илового осадка. Также необходимо построить пятый аэротенк для очистки сточных вод, – закончил свое выступление Вадим Негробов.Пока у «РВК-Липецк» нет руководителя (с 4 февраля им станет Александр Шачнев, нынешний гендиректор АО «ЛГЭК»), за потенциального концессионера ответ держал заместитель гендиректора ООО «РВК-Воронеж» Владимир Петров. Он заявил, что миссией ООО «РВК-Липецк» будет «снижение социальной напряженности из-за зловония». При всем при том потенциальный концессионер отказался взять на переработку сотни тысяч тонн илового остатка, который хранится в том числе и на территории МУП «ЛиСА»: «Мы оставили этот иловый осадок в покое».– Реконструкция станций аэрации – неподъемная задача для местных бюджетов по всей стране: необходимые для этого суммы превышают 2-3 миллиарда рублей. Все субъекты рассчитывают на помощь из Москвы, на федеральную целевую программу «Чистый воздух», – сказал Владимир Петров.Проект концессии в горсовете приняли в штыки.Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила о нескольких претензиях. Так, аудиторы не увидели в документах конкретных обязательств городского бюджета города на расходы по этому соглашению. У МУПа есть вся разрешительная документация на сбросы очищенных вод в реку Воронеж, а у «РВК-Липецк» таких разрешений нет. Из приложений к договору следует, что «РВК-Липецк» предусматривает ежегодный рост объема валовой выручки за все действие времени концессионного соглашения в среднем на 7%. К 2070 году концессионер намерен получить 1,5 млрд рублей валовой выручки. В сопоставлении с теми доходами, которые получает МУП «ЛиСА», плановые доходы «РВК-Липецк» намного выше. Так, если в 2020 году МУП получил 329,1 млн рублей выручки, то московская организация намерена получить в 2024 году 409,8 миллиона.– Исходя из того, что объем выручки от данного вида деятельности зависит от размера регулируемого тарифа и объема услуги, у концессионера существуют риски недополучения минимальной расчетной выручки и возникновения ситуации возмещения недополученных доходов концессионера из бюджета субъекта РФ, – заметила Марина Зиборова.Председатель Счетной палаты Липецка спросила, за чей счет будут утилизированы залежи илового остатка? Кто оплатит рекультивацию площадок, где он хранится? Непонятна судьба МУП «ЛиСА», которое должно быть ликвидировано. За чей счет?Начальник правового управления горсовета Оксана Кожина сочла неправильным условие концессионера о том, что контроль над его деятельностью со стороны мэрии и администрации области должен осуществляться раз в год. «Мы предлагаем обязать концессионера беспрепятственно допускать концедентов на доступ на объект и к документации по необходимости».Начальник экспертно-аналитического управления горсовета Олег Горбунов отметил, что ООО «РВК-Липецк» зарегистрировано в Москве. «Это к вопросу о налогах. Они пойдут в Москву». Олег Горбунов заявил, что в концессионном соглашении не указаны доходы, которые получит концессионер от эксплуатации станции аэрации. Иловый остаток остается на территории МУП «ЛиСа» и будет по-прежнему оставаться источником зловония.– В проекте концессии указано, что субъект федерации устанавливает тарифы, утверждает инвестпрограммы, возмещает недополученные концессионером доходов. Мы тоже считаем, что проект концессионного соглашения требует дополнительной проработки. Нужен переговорный процесс, чтобы уйти от всех рисков, – присоединился к числу усомнившихся заместитель начальника областного управления инвестиций и промышленной политики Роман Чудотворов.Депутат Борис Понаморев задал еще один важный вопрос: какой тариф заложен в представленную финансовую модель, какую платежку будут получать липчане?– До 2025 года ежегодный рост тарифа не превысит 6,9% по модели, которая представлена концессионером, – ответил первый вице-мэр Липецка.Депутат Вера Урываева выразила сомнение в солидности концессионера. Мол, фирме всего полгода. Уставной капитал – 10 000 рублей:– Сейчас наберет кредитов и что потом? Мы с субъектом будем разгребать?– Учредители ООО «РВК-Липецк» – холдинговая компания «Росводоканал» и ВЭБ.РФ. Учредители «Росводоканала» – четыре физлица. У ВЭБА – 25 процентов. Случись что, что они с этими 25 процентами будут делать? – поддержал коллегу председатель депутатской комиссии Владимир Гугнин.Владимир Петров тут же сообщил, что будущий концессионер будет юридически переведен в Липецк.– Это будет липецкая компания. Процесс идет. Мне что, расписаться кровью? – отреагировал представитель ООО «РВК-Воронеж» на гул в зале.Депутат Игорь Подзоров поинтересовался сроками начала и окончания работ. Из ответа Владимира Петрова следовало, что станция аэрации получит наилучшие для России технологии к 2026 году. На это концессионер потратит 2 млрд рублей. Потом, с 2042 года, полмиллиона рублей (в ценах этого года) будет инвестировано в те объекты, которым к тому времени потребуется реконструкция. Возможно, к тому времени наука получит технологии по нейтрализации тяжелых металлов в иловом осадке, то с его утилизацией вообще не будет никаких проблем, так как это может быть отличным удобрением.«Не для печати» Владимир Петров сообщил, что «РВК-Липецк» при любых затратах на реконструкцию не сможет достигнуть чистоты сточных вод по всем 30 показателям ГОСТа. Например, по марганцу, которого вообще не должно быть на входе на станцию, а он есть, так как на очистку попадают и сточные воды промышленных предприятий, чего не должно быть в принципе.– Что ж, будем платить штрафы за негативное воздействие на окружающую среду. Прошу с пониманием отнестись к тем показателям, которые мы сможем достигнуть. Главное – уйти от зловония, – сказал Владимир Петров.Председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров тут же спросил о том, кто же будет заниматься утилизацией иловых осадков, после ликвидации МУП «ЛиСА»? Из ответа Вадима Негробова следовало, что эту задачу на себя, возможно, возьмет МУ «Управление капитального ремонта»:– Мы хотим заимствовать опыт Тюмени, где есть учреждение, которое занимается контролем заключенных инвестиционных соглашений. Там работают 120 человек. Сейчас в Тюмени находится делегация из Липецка, и они этот опыт перенимают. Мы хотим переформатировать работу муниципального управления капремонта по тюменскому образцу.– Это смешно – создавать такое учреждение для контроля концессионных соглашений. Что будут делать 120 человек? Бумажки перекладывать? – не понял логики мэрии депутат Алексей Харин.В итоге депутаты решили отправить проект концессионного соглашения на более детальную проработку.