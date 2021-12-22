Коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 301 случай COVID-19, 11 человек умерли
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Для сравнения: 22 декабря 2020 года были выявлены 164 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 301 новый случай коронавирусной инфекции, 11 человек умерли, 367 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 143 случая COVID-19, выздоровели 75 329 человек, умерли 2 696 человек.
В России за сутки выявлены 25 264 случая COVID-19, выздоровели 42 322 человека, умерли — 1 020 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 292 983 случая COVID-19, выздоровел 9 097 521 человек, умерли — 300 269 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 143 случая COVID-19, выздоровели 75 329 человек, умерли 2 696 человек.
В России за сутки выявлены 25 264 случая COVID-19, выздоровели 42 322 человека, умерли — 1 020 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 292 983 случая COVID-19, выздоровел 9 097 521 человек, умерли — 300 269 человек.
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