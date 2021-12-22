Коронавирус

сегодня, 11:51

За сутки в Липецкой области выявили 301 случай COVID-19, 11 человек умерли

3 533
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 301 случай COVID-19, 11 человек умерли

Для сравнения: 22 декабря 2020 года были выявлены 164 случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 301 новый случай коронавирусной инфекции, 11 человек умерли, 367 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 143 случая COVID-19, выздоровели 75 329 человек, умерли 2 696 человек.

В России за сутки выявлены 25 264 случая COVID-19, выздоровели 42 322 человека, умерли — 1 020 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 292 983 случая COVID-19, выздоровел 9 097 521 человек, умерли — 300 269 человек.
3 533
#коронавирус

Комментарии (3)

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житель

21 минуту назад
По 28 сентября 2020 года от Ковида-19 умерло в Липецкой обл. 45 человек. Если не так поправьте. Почему так далее стала расти смертность?
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Когда

40 минут назад
будет правдивая статистика !
ответить

12

сегодня, 12:07
Не надоело ?..
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