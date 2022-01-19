Налётчики в медицинских масках напали на пивбар

Напугав продавщицу, они забрали выручку из кассы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, Данковский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту разбойного нападения на пивбар в Данкове.



По версии следствия, вечером 21 сентября прошлого года в период с 20:45 до 21:02 двое молодых жителей района, стоя возле бара «Золотой Солод» на улице Карла Маркса в Данкове по пьяни решили совершить разбойное нападение на это заведение.



По договорённости, один из них должен был присматривать за обстановкой в районе порога бара и предупредить товарища в случае возникновения опасности, а другой — обчистить кассу.



После обсуждения плана 23-летний парень надел на лицо медицинскую маску, а на руки — хозяйственные хлопчатобумажные перчатки, накрыл капюшоном куртки голову. Его 35-летний сообщник надел шапку с прорезями для глаз и перчатки. Нехитрую «маскировку» мужчины применили, чтобы их не опознала продавец.



Заглянув внутрь, молодые люди заметили, что продавщицы нет на месте, и тогда они вдвоём зашли в помещение — один встал на дверях, а другой достал раскладной нож, открыл его и направился к кассе.



Оказалось, что продавщица на месте — тогда 23-летний парень продемонстрировал ей нож. Сопротивление женщины было подавлено, и разбойник открыто забрал из кассы 4797 рублей 50 копеек, после чего парни скрылись с места преступления.



Теперь молодых людей будут судить по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». За такой поход в пивбар им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.



Примечательно, что 23-летний мужчина ранее уже был судим по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж» — 28 октября 2021 года его приговорили к 300 часам обязательных работ. Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, парень страдает синдромом зависимости от нескольких психотропных веществ — алкоголизмом и наркоманией.