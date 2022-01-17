Липецкая вечЁрка: Уваркина против, обгоревшие малыши и смерть «Боксёра» из «Белова»

Сегодня, 17 января, глава Липецка пригрозила эвакуаторами горожанам, автомобили которых мешают уборке снега, в пожаре серьезные ожоги получили малолетние дети, и стало известно о смерти «Боксёра» из «Белова»







Самая популярная новость сегодня:, которые мешают дворникам убирать снег. Мэр потребовала от управляющих компаний вывесить на подъездах график уборки дворов, чтобы жильцы в это время не оставляли свои машины.

– Это проблема. Есть недобросовестные управляющие компании, а есть безответственная позиция жителей, которые не убирают автомобили, – заметила глава города.

Мэр также предложила разработать логотип для одежды коммунальщиков, которые убирают дворы и улицы. В нем должна быть информация о названии управляющей компании или муниципального предприятия, а также их контакты. Для того, чтобы липчане знали, кто конкретно отвечает за чистоту в их дворе.

– Абсолютно правильное решение. Почему-то кто-то решил, что своим корытом должен занимать общую территорию. Вам никто ничего не должен давать бесплатно. Это ваши проблемы.

– Перед эвакуацией автомобилей из дворов в обязательном порядке оштрафовать их хозяев! + расходы по эвакуации авто + оплата штрафстоянки + оплата простоя трактора для очистки дворов и его водителя.

Такие мнения читателей были единичными. Большинство комментаторов обрушили свой гнев на администрацию города и на ее главу, предлагая Евгении Уваркиной показать пример подчиненным, взявшись за лопату. И да, привлекать эвакуаторы для вывоза мешающих уборке снега машин порывался еще предыдущий мэр Сергей Иванов. Но этого не получилось. Наверное, потому что из-за снежных заносов во дворы эвакуаторам просто не заехать.

Осадков сейчас так много, что «В Липецке слепили из снега пожарную машину». Сделали это на досуге сами сотрудники МЧС. Однако весело не всем. Так, в минувшие выходные «33-летний липчанин уснул в сугробе и обморозил руки и ноги». А еще «Ежедневно в травмпункты обращаются около 50-ти липчан». Медики фиксируют сезонные травмы лучезапястных и голеностопных суставов.

– В суд надо подавать за каждый ушиб! Может научатся следить за дорогами и тротуарами, – подал рацпредложение один из наших читателей.

Еще одна популярная новость: «Разбившийся на ватрушке мальчик вышел из комы». Напомним, что 12-летний мальчик из Ельца госпитализирован в областную детскую больницу еще 8 января с переломом свода основания черепа. Благодаря усилиям медиков, школьник уже в сознании. Есть надежда на благополучный исход лечения. Сейчас врачи борются за жизнь двух малышей – сегодня ночью «В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей». Одному – два года, другому – три. Их 34-летнюю мать с термической травмой 50% тела на вертолете доставили в областной ожоговый Центр.

Нетривиально закончилось уголовное дело жителя Мичуринска Алибега Нурмагомедова, которого арестовали и собирались судить за избиение двух липчан на пороге караоке-бара.

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Напомним, что Алибег Нурмагомедов подал иск к избитым , обвиняя их в провокациях на межрасовой почве. Но случилось неожиданное: «Боксёр» из «Белова» умер после отравления наркотиками в СИЗО».