Происшествия

37 минут назад

В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей

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#дети #пожар
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В Усманском районе при пожаре пострадали двое маленьких детей

Брат и сестра госпитализированы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня ночью в селе Грачёвка Усманского района при пожаре в кирпичном жилом доме пострадали три человека — женщина и двое маленьких детей. В самом доме сгорели внутренняя отделка и имущество по всей площади.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание и с последующим горением. 

Как стало известно GOROD48, пострадавшей женщине — 34 года, её детям — 2 и 3 года, это брат и сестра.

Как рассказал главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, госпитализированные с пожара дети находятся в тяжёлом состоянии.

Их маму должны доставить из Усмани в ожоговый центр в Липецк сегодня на вертолёте. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у женщины - 50% ожогов тела. 
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#дети #пожар
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