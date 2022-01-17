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сегодня, 16:11
«Боксёр» из «Белова» умер после отравления наркотиками в СИЗО
Дело в отношении него рассмотреть в суде не успели.
В Липецке скончался 38-летний житель города Мичуринска Тамбовской области Алибег Нурмагомедов, которого судили по факту нанесения побоев двум липчанам у караоке-бара «Белов». Как стало известно GOROD48, Алибег Нурмагомедов скончался ещё утром 2 января этого года в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы, куда его доставили вечером 1 января с отравлением метадоном из следственного изолятора на улице Ковалёва.
Факт смерти Нурмагомедова GOROD48 подтвердили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, добавив, что причины смерти устанавливаются.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти Алибега Нурмагомедова.
Напомним, 28 февраля примерно в два часа ночи между посетителями караоке-бара на улице Октябрьской завязалась драка. Инцидент попал на видео.
На опубликованной GOROD48 видеозаписи видно, как на улицу из караоке-бара выходят двое мужчин. Они подходят к курившему человеку в белой куртке, который тут же укладывает их на асфальт двумя явно поставленными ударами. Затем боксер добивает лежащих мужчин: одного - тремя ударами кулака в лицо, другого - ударом ноги в голову. Из караоке-бара потерпевшие попали в нейрохирургическое отделение больницы «Липецк-Мед».
В конце ноября прошлого года дело в отношении Алибега Нурмагомедова было передано в суд. Его обвиняли в нанесении 44-летнему Александру Стурову тяжких телесных повреждений — он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа, а 45-летнему Алексею Башкатову – побоев. Кстати, Нурмагомедов оказался боксером, выпускником факультета физвоспитания педагогического вуза.
Алибег Нурмагомедов в момент нанесения ударов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозило до восьми лет лишения свободы.
Факт смерти Нурмагомедова GOROD48 подтвердили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, добавив, что причины смерти устанавливаются.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти Алибега Нурмагомедова.
Напомним, 28 февраля примерно в два часа ночи между посетителями караоке-бара на улице Октябрьской завязалась драка. Инцидент попал на видео.
На опубликованной GOROD48 видеозаписи видно, как на улицу из караоке-бара выходят двое мужчин. Они подходят к курившему человеку в белой куртке, который тут же укладывает их на асфальт двумя явно поставленными ударами. Затем боксер добивает лежащих мужчин: одного - тремя ударами кулака в лицо, другого - ударом ноги в голову. Из караоке-бара потерпевшие попали в нейрохирургическое отделение больницы «Липецк-Мед».
В конце ноября прошлого года дело в отношении Алибега Нурмагомедова было передано в суд. Его обвиняли в нанесении 44-летнему Александру Стурову тяжких телесных повреждений — он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа, а 45-летнему Алексею Башкатову – побоев. Кстати, Нурмагомедов оказался боксером, выпускником факультета физвоспитания педагогического вуза.
Алибег Нурмагомедов в момент нанесения ударов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозило до восьми лет лишения свободы.
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