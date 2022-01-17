Общество

25 минут назад

Разбившийся на ватрушке мальчик вышел из комы

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#дети
Разбившийся на ватрушке мальчик вышел из комы

Уже сегодня его могут перевести из реанимации.

Напомним, за новогодние каникулы в Ельце четверо детей разбились на «ватрушках». Самые тяжёлые травмы получил 12-летний мальчик.

Как ранее сообщил мэр Ельца Евгений Боровский, в детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в коме.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, получивший тяжёлые травмы при катании на «ватрушки» мальчик вышел из комы.

- Мальчик пришёл в сознание, - отметил Сергей Голобурдин. - Сегодня после 10:00, возможно, будет принято решение о его переводе из реанимации. Травма у ребёнка — очень тяжёлая, но практика показывает, что при таких травмах дети обычно лучше восстанавливаются, чем взрослые.

Пока остаётся в больнице годовалая девочка, которая 8 января в квартире жилого дома по улице Опытной в Липецке захлебнулась в ванной. Девочку уже давно перевели в обычное отделение, и по словам Сергея Голобурдина, уже скоро ребёнка выпишут домой.
541
#дети

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