Разбившийся на ватрушке мальчик вышел из комы

Уже сегодня его могут перевести из реанимации.

Напомним, за новогодние каникулы в Ельце четверо детей разбились на «ватрушках». Самые тяжёлые травмы получил 12-летний мальчик.



Как ранее сообщил мэр Ельца Евгений Боровский, в детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в коме.



Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, получивший тяжёлые травмы при катании на «ватрушки» мальчик вышел из комы.



- Мальчик пришёл в сознание, - отметил Сергей Голобурдин. - Сегодня после 10:00, возможно, будет принято решение о его переводе из реанимации. Травма у ребёнка — очень тяжёлая, но практика показывает, что при таких травмах дети обычно лучше восстанавливаются, чем взрослые.



Пока остаётся в больнице годовалая девочка, которая 8 января в квартире жилого дома по улице Опытной в Липецке захлебнулась в ванной. Девочку уже давно перевели в обычное отделение, и по словам Сергея Голобурдина, уже скоро ребёнка выпишут домой.