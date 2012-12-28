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320
52 минуты назад

Елец отметит 880-летие хороводом женихов и невест

День города в Ельце будут отмечать три дня. Основные торжества пройдут 6 сентября.

4–6 сентября один из древнейших городов России — Елец — отметит своё 880-летие. Праздник пройдёт в трёх тематических зонах, рассказали в правительстве Липецкой области:

«Елец исторический» познакомит гостей с прошлым города. Здесь представят реконструкции, посвящённые его основанию, воссоздадут атмосферу крестьянского быта и купеческих лавок. Отдельные площадки расскажут о военной истории Ельца, будут работать интерактивные выставки, фотозоны и общественно значимые проекты.

«Ремесленная слобода» станет площадкой для знакомства с традиционными промыслами Ельца и Черноземья. Гости увидят выставки, посвящённые елецкой рояльной гармонике, елецкому кружеву и валяльному производству, смогут посетить ярмарку мастеров, принять участие в мастер-классах, дегустациях и интерактивных программах.

«Город моего завтра» представит возможности для развития и образования. В этой зоне свои проекты покажут учебные заведения, организации дополнительного образования и молодёжные объединения Ельца. Для гостей подготовят мастер-классы, выставки, показательные выступления и интерактивные форматы».

Отдельной частью праздника станет хороводно-свадебная ярмарка женихов и невест «Хоровод неВЕСТ» — обрядовая театрализованная игра, напоминающая быстрые свидания. Поучаствовать в ней сможет любой желающий. 5 сентября с 16:00 до 19:00 пройдут смотрины — регистрация женихов и невест, а 6 сентября с 16:30 до 17:30 — сам хоровод. Во время игры также пройдут творческие мастер-классы и многое другое.

Основная сцена праздника будет работать все три дня с 17:00 до 20:00, интерактивные площадки — с 16:00 до 19:00.
День города
Елец
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