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сегодня, 18:20
5

15-летний подросток погиб в перевернувшейся машине

Авария произошла в Долгоруковском округе. За рулём машины находилась 35-летняя женщина.

Сегодня в Долгоруковском округе на 53-м километре дороги Стебаево – Задонск – Долгоруково съехал с дороги и перевернулся автомобиль «Джили». В аварии погиб 15-летний пассажир автомобиля. Госпитализирована 35-летняя женщина — водитель машины.

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«По предварительным данным, женщина не справилась с управлением», — рассказали в прокуратуре области, которая взяла под контроль расследование причин аварии.

За последние 24 часа это третья авария со смертельным исходом на дорогах Липецкой области. Сегодня утром в селе Аксай Усманского округа погиб 48-летний водитель врезавшегося в столб автомобиля «Пежо». Накануне вечером в Ельце погибла 18-летняя девушка — пассажирка мотоцикла «Ямаха». 

Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
Авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
дед
28 минут назад
Молодежь совсем потеряла связь с реальностью. Думают, что если в домике из фольги едут, то всё не почем.
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Шо опять
сегодня, 18:34
В телефоне сидела?Судя по фото дорога хорошая.Опять не пристёгнут был.Мои соболезнования.
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Постоянно
24 минуты назад
вижу за рулем дамочек со смартфоном в руках, ну что вы там всю тыкаете туда!!! очнитесь. Да дорога пустая че на неё смотреть, можно в телефоне позалипать.
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В чем проблема?
57 минут назад
Сбегай и скожи свои сочюствия! Еще расскажи ей как нужно ездюканить и посмотри кто ей права дал.
Ответить
Бензина нет???
сегодня, 18:31
А аварий еще больше, сюда по сводке
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