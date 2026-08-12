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«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
Общество
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сегодня, 18:20
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15-летний подросток погиб в перевернувшейся машине
Авария произошла в Долгоруковском округе. За рулём машины находилась 35-летняя женщина.
«По предварительным данным, женщина не справилась с управлением», — рассказали в прокуратуре области, которая взяла под контроль расследование причин аварии.
За последние 24 часа это третья авария со смертельным исходом на дорогах Липецкой области. Сегодня утром в селе Аксай Усманского округа погиб 48-летний водитель врезавшегося в столб автомобиля «Пежо». Накануне вечером в Ельце погибла 18-летняя девушка — пассажирка мотоцикла «Ямаха».
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
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