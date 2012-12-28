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Липецкая вечЁрка: возвращение чёта-нечета, БПЛА в Тракторном и тишина у «Линии»
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53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: возвращение чёта-нечета, БПЛА в Тракторном и тишина у «Линии»

Сегодня, 12 августа, губернатор Игорь Артамонов сообщил о возвращении системы «чёт-нечет», беспилотник упал в Тракторном, и мэр Михаил Щербаков с председателем горсовета Евгенией Фрай придумали, как сделать так, чтобы у супермаркета «Линия» стало тихо.

Чуть меньше двух недель липчане покупали бензин вне зависимости от регистрационного номера на автомобиле. Губернатор Игорь Артамонов сегодня заявил, что с 13 августа система «чёт-нечет» возвращается

«Наша первостепенная задача при нынешних объёмах поставок — упорядочить очереди и равномернее распределить поток машин по АЗС. Сегодня ещё раз обсудили это на оперативном штабе, рассмотрели разные варианты и пришли к единому мнению, что нужно вернуться к временной схеме. Она начнёт действовать с 13 августа на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти»», — написал Игорь Артамонов в соцсетях.

Из-за проблем с топливом лихорадит всю страну — за вычетом, пожалуй, Москвы, Санкт-Петербурга и ещё нескольких регионов. По данным «Национального индекса тревожностей», перебои с бензином и дизтопливом вошли в число самых обсуждаемых проблем второго квартала этого года. На 11–12 августа, по данным СМИ, дефицит бензина отмечается как минимум в 16 регионах России.

Однако комментаторы GOROD48 входить в положение не торопятся. 

«Вот когда увижу губернатора в автобусе, тогда поставлю свое авто на прикол», — заявил Ветеран.

«К выборам успеют порядок навести?» — переживает Васёк.

«А где у нас ФАС, на некоторых заправках стоимость бензина вчера была 138 рублей за литр? Или эта контора не работает?» — спросила Гостья.

«Бензин будут привозить каждый день? Как заправляться, если в твой день не было!» — переживает Житель.

«Что нам до соседних областей? Может, на соседнюю вымершую деревню равняться ещё будем? Вот в Москве почти все гут. Давайте равняться на неё. Там и зарплаты больше, и цены в аптеках дешевле (парадокс), и вклады в банках под большую ставку предлагают некоторые банки, и пенсионерам льгот больше, и бензин имеется», — написала Нервная мать.

Многие сегодня слышали громкий звук — над Липецком и Липецким округом были сбиты несколько беспилотников. Обломки одного из них упали на территорию Центра помощи в Тракторном. Никто не пострадал — людей в этот момент в центре не было. Даже здание не получило повреждений. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Наш регион оказался в числе восьми, над которыми были перехвачены 502 беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня несколько раз за день работали сирены. Воздушная тревога в Липецкой области объявлялась рано утром — сначала в Ельце, Елецком, Воловском, Долгоруковском, Измалковском, Становлянском и Тербунском округах, а затем и на территории всего региона.

Тревогу объявляли еще два раза — поздним утром и  ближе к вечеру.

«Почему в красный уровень, в такое напряженное время, люди стоят в очереди за бензином?» — задалась вопросом Надежда.

Несмотря на проблемы с бензином у магазина «Линия» продолжают реветь моторы. Шумно в округе уже два десятка лет, и вот забрезжила надежда.

Мэр Михаил Щербаков и председатель городского Совета депутатов Евгения Фрай придумали, как добиться исполнения «закона о тишине» на парковке у магазина.

«До конца недели коллеги изучат нормативные документы и проработают, как можно организовать здесь плоскостную платную парковку, установить шлагбаумы или ограничительные блоки. Со стороны домов тоже усилим ограничения — поставим дополнительные блоки, которые нельзя будет просто отодвинуть. Варианты есть. Теперь задача — правильно оформить их с точки зрения закона и выбрать тот, который действительно сработает. В пятницу еще раз встретимся с жителями и обсудим дальнейшие шаги», — написал об итогах встречи Михаил Щербаков.

«А что если из депутатского состава сделать ДНД. Народ, я думаю, не против будет. Депутатам к отпуску дней пять прибавить за ночное дежурство, можно и молоком отдать (лебедянским), оно не прокисает», — предложил Нардепу.

«Итак две проблемы: 1. Молодежи негде собираться и проводить время. Нужно место какое-то им, чтобы они там собирались, общались, знакомились, но, чтобы все чинно благородно, без алкоголя и т. д. 2. Чтобы дрифта не было, нужно ограничить скорость — лежачие полицейские будут на страже превышения скорости, хочешь не хочешь будешь ехать потихоньку хоть на чем», — считает Житель города.

«Просто бороться с этим не хотят. Если машина занижена и ревет без глушителя, она уже не соответствует техтребованиям. Запрет эксплуатации и штрафстоянка. Это мажорики, их трогать нельзя», — считает Муля.

«Сделать режим работы с 8 до 22 + перекрывать шлагбаумами въезд на парковку, и у Линии будет намного тише. А если ещё и пару-тройку реальных рейдов ГИБДД и ППС, с вывозом на штрафстоянку автомобилей, не соответствующих нормам по шумности и т. д., а также упаковку в «бобик» особо горячих отдыхающих, то вообще успех гарантирован», — написал Таков путь.

Завтра в Липецке станет еще прохладнее. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +18 до +20 градусов. Возможны небольшие дожди.
вечЁрка
бензин
БПЛА
закон о тишине
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