Липецкая вечЁрка: возвращение чёта-нечета, БПЛА в Тракторном и тишина у «Линии»

Сегодня, 12 августа, губернатор Игорь Артамонов сообщил о возвращении системы «чёт-нечет», беспилотник упал в Тракторном, и мэр Михаил Щербаков с председателем горсовета Евгенией Фрай придумали, как сделать так, чтобы у супермаркета «Линия» стало тихо.