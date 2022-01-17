Здоровье

12 минут назад

33-летний липчанин уснул в сугробе и обморозил руки и ноги

270
#обморожение
33-летний липчанин уснул в сугробе и обморозил руки и ноги

И снова всему виной алкогольное опьянение.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в минувшую пятницу туда поступил 33-летний мужчина, который по пьяни уснул в сугробе и обморозил руки и ноги.

У пациента — глубокие обморожения. Усугубил ситуацию и тот факт, что после получения травм мужчина два дня просидел дома, не обращаясь за помощью к врачам.
270
#обморожение

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