33-летний липчанин уснул в сугробе и обморозил руки и ноги

И снова всему виной алкогольное опьянение.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в минувшую пятницу туда поступил 33-летний мужчина, который по пьяни уснул в сугробе и обморозил руки и ноги.



У пациента — глубокие обморожения. Усугубил ситуацию и тот факт, что после получения травм мужчина два дня просидел дома, не обращаясь за помощью к врачам.