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В Крыму ужесточают ограничительные меры из-за первого случая омикрон-штамма

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#омикрон #Крым

На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон".

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на полуострове ужесточают карантинные меры из-за выявления первого случая омикрон-штамма коронавируса в регионе, - передает РИА Новости.

Нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещаний в закрытых помещениях больше трех человек, то есть (проводить) только в больших залах", - отметил глава региона в ходе совещания по вопросам недопущения распространения коронавируса на полуострове.

Помимо этого, вводится "жесточайший масочный режим" во всех государственных учреждениях, - отметил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что в Крыму выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса.

Аксёнов призвал жителей полуострова соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности, - передает RT.
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#омикрон #Крым

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