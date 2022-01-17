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В Крыму ужесточают ограничительные меры из-за первого случая омикрон-штамма
На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон".
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на полуострове ужесточают карантинные меры из-за выявления первого случая омикрон-штамма коронавируса в регионе, - передает РИА Новости.
Нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещаний в закрытых помещениях больше трех человек, то есть (проводить) только в больших залах", - отметил глава региона в ходе совещания по вопросам недопущения распространения коронавируса на полуострове.
Помимо этого, вводится "жесточайший масочный режим" во всех государственных учреждениях, - отметил Аксёнов.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса.
Аксёнов призвал жителей полуострова соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности, - передает RT.
Нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещаний в закрытых помещениях больше трех человек, то есть (проводить) только в больших залах", - отметил глава региона в ходе совещания по вопросам недопущения распространения коронавируса на полуострове.
Помимо этого, вводится "жесточайший масочный режим" во всех государственных учреждениях, - отметил Аксёнов.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса.
Аксёнов призвал жителей полуострова соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности, - передает RT.