Трое липчан обожглись кипятком во время готовки на новогодних праздниках

Все каникулы они занимались самолечением и поступили в больницу только вчера.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ожоговый центр с серьёзными бытовыми ожогами накануне поступили три человека: две женщины и один мужчина.



У пациентов обожжены стопы и голени. Все они получили ожоги кипятком при приготовлении пищи ещё на новогодних праздниках и несколько дней занимались самолечением. В результате в больницу пострадавшие поступили уже с глубоким воспалением.



Липчанам ещё раз напоминают, что самолечение при ожогах и обморожениях крайне опасно и просят сразу обращаться к специалистам.

