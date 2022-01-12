Здоровье

48 минут назад

Трое липчан обожглись кипятком во время готовки на новогодних праздниках

2 477
#ожоги #Новый год
2
Трое липчан обожглись кипятком во время готовки на новогодних праздниках

Все каникулы они занимались самолечением и поступили в больницу только вчера.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ожоговый центр с серьёзными бытовыми ожогами накануне поступили три человека: две женщины и один мужчина.

У пациентов обожжены стопы и голени. Все они получили ожоги кипятком при приготовлении пищи ещё на новогодних праздниках и несколько дней занимались самолечением. В результате в больницу пострадавшие поступили уже с глубоким воспалением.

Липчанам ещё раз напоминают, что самолечение при ожогах и обморожениях крайне опасно и просят сразу обращаться к специалистам.
2 477
#ожоги #Новый год
2

Комментарии (2)

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Николай

6 минут назад
Четверо
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И что же

32 минуты назад
Кому это интересно, как ты думаешь писатель, пишут все что в голову придет, о заснеженных дворах ни кто не пишет.
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