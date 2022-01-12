Здоровье
48 минут назад
Трое липчан обожглись кипятком во время готовки на новогодних праздниках
2 477
Все каникулы они занимались самолечением и поступили в больницу только вчера.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ожоговый центр с серьёзными бытовыми ожогами накануне поступили три человека: две женщины и один мужчина.
У пациентов обожжены стопы и голени. Все они получили ожоги кипятком при приготовлении пищи ещё на новогодних праздниках и несколько дней занимались самолечением. В результате в больницу пострадавшие поступили уже с глубоким воспалением.
Липчанам ещё раз напоминают, что самолечение при ожогах и обморожениях крайне опасно и просят сразу обращаться к специалистам.
У пациентов обожжены стопы и голени. Все они получили ожоги кипятком при приготовлении пищи ещё на новогодних праздниках и несколько дней занимались самолечением. В результате в больницу пострадавшие поступили уже с глубоким воспалением.
Липчанам ещё раз напоминают, что самолечение при ожогах и обморожениях крайне опасно и просят сразу обращаться к специалистам.
2 477
Еще в рубрике
10.01.2022 10:32Здоровье
30.12.2021 10:17Здоровье
Николай
И что же