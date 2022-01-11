«Желаю футболистам выкладываться на 150 процентов», - «Металлург» покинул самый «звездный» спортсмен

Андрей Чичкин рассказал нам, что у него есть варианты во второй лиге.

«Металлург» покинул тренер вратарей Андрей Чичкин, в своё время выступавший за сборную России.

В липецком клубе Чичкин был, пожалуй, самой известной личностью — в своё время в составе волгоградского «Ротора» становился «серебряным» (1997 г.) и «бронзовым» (1996 г.) призёром чемпионата страны. На его счету 187 матчей в высшей/Премьер лиге России. В 1998 году сыграл за национальную сборную в товарищеском матче с Бразилией (1:5), вышел на замену на 70-й минуте и пропустил один гол. На склоне игроцких лет Чичкин успел поиграть и за «Металлург» - 4 матча в 2011 году (пропустил 3 гола), а минувшим летом получил предложение войти в тренерский штаб «сталеваров» в качестве ответственного за работу с вратарями.

О причинах своего ухода уроженец Краснодара особенно распространяться не стал, отделавшись общей фразой про семейные обстоятельства. При этом 44-летний специалист заявил, что у него уже есть вариант продолжения карьеры тренера вратарей.

- Пока еду домой в Краснодар, а дальше будет видно, - рассказал GOROD48 Андрей Чичкин, - Есть вариант с командой из ФНЛ-2 (так с нынешнего сезона стал называться второй дивизион, прим.), у которой есть задачи повышения в классе. Но пока команду не назову.

- Не секрет, что именно вы привели в «Металлург» Максима Матюшу, который в первой части сезона-2021/22 сыграл большинство матчей за липчан — 17 игр из 25-ти, пропустил 32 гола. При этом во мноих играх его отмечали, как одного из лучших у липчан. Как он теперь будет без своего любимого тренера?

- Не знаю — будет ли дальше выступать за «Металлург» или не будет…

- В смысле — может уйти?

- Всякое может случиться. Пока Максим в команде, вчера вместе с остальными игроками проходил медицинское обследование, готовится к сборам. Но в футболе бывает всякое. Это к нему вопрос — хочет он тут играть или нет.







Максим Матюша был основным вратарём "Металлурга" в первой части сезона



- Как оцените полгода своей работы в «Металлурге»?







- Всё-таки наши вратари многовато пропустили — 50 мячей в 25-ти играх. Следовательно, «зачёт» себе за работу я поставить не могу, несмотря на все старания.







Мастер спорта Александр Кобзев из-за травмы сыграл в первой части сезона всего ничего - 4 матча, пропустил 5 голов





Давид Иканович - 6 игр в текущем чемпионате, 5 пропущенных голов



- При этом именно при вас к тренировкам с основной командой на регулярной основе начали привлекаться молодые вратари из дубля — Дмитрий Кузнецов и Павел Кораблин, оба 2002 г.р.

- Это распространённая практика во многих клубах. И где бы я ни работал, всегда подтягивал молодежь. Считаю, что это необходимо. Парни тренируются с опытными голкиперами, многое у них перенимают, в конце-концов на себе чувствуют, что такое настоящий профессиональный футбол. Без этого им никогда не попасть в команду.

- Как оцените перспективы своих теперь уже бывших подопечных молодых подопечных Кузнецова и Кораблина?

- Всё будет зависеть от них самих. Задатки у парней имеются. Дима Кузнецов вообще обладает шикарными физическими данными (рост 199 см., вес 88 кг, прим.), но главное — как он будет работать на тренировках. Тренер, в частности тренер вратарей — это лишь помощник. Всё зависит от того, что у молодых игроков в головах.







Дмитрий Кузнецов уже заключил контракт с "Металлургом", по пока не попал в заявку на сезон



- Как прошло ваше прощание с командой?

- Особого прощания не было. Я написал заявление в понедельник, 10 января. Футболисты в этот момент были на медосмотре, команда вместе не собиралась. Зашел в административное здание на стадионе, попрощался со всеми, кого там застал.







Павел Кораблин



- Что пожелаете напоследок своим ученикам-вратарям, да и вообще всем футболистам «Металлурга»?







- Работать, работать и ещё раз работать. Чтобы чего-то добиться в жизни нужно выкладываться на все 100 процентов, а в спорте — на 150.