Общество

сегодня, 17:11

Крещенские купели в Липецке оборудуют до 18 января

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#крещение
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Крещенские купели в Липецке оборудуют до 18 января

Проруби оборудуют на Центральном пляже и в районе Тракторостоителей.

Первый вице-мэр Вадим Негробов провел совещание по подготовке к организации крещенских купаний в Липецке и утвердил план по обеспечению безопасности во время их проведения.
 
Как сообщает пресс-служба администрации города, до 14 января профильные службы должны определить перечень мест, разрешённых для купаний, и назначить ответственных за обеспечение безопасности. Ожидается, что купели появятся на Центральном пляже и на пруду 3-го участка, здесь планируют разместить временные спасательные посты. До 18 января сотрудникам муниципальных управлений строительства и по делам ГО и ЧС необходимо подготовить проруби, до этой же даты городским спасателям следует провести тренировки по оказанию помощи на водных объектах. 
 
Купание в несанкционированных местах будет запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Патрулировать городские водоёмы будут специалисты департамента развития территории и отдела охраны окружающей среды.
 
В связи с действующими в регионе эпидемическими ограничениями липчанам рекомендуют воздержаться от участия в крещенских купаниях. Однако тем, для кого этот обряд важен, напоминают о важности соблюдения мер безопасности.
1 508
#крещение
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Комментарии (1)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

сегодня, 17:29
Вот и хорошо я хоть из купаюсь а то ехать куда-то и весна не скоро.
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