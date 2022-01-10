Крещенские купели в Липецке оборудуют до 18 января

Проруби оборудуют на Центральном пляже и в районе Тракторостоителей.

Первый вице-мэр Вадим Негробов провел совещание по подготовке к организации крещенских купаний в Липецке и утвердил план по обеспечению безопасности во время их проведения.



Как сообщает пресс-служба администрации города, до 14 января профильные службы должны определить перечень мест, разрешённых для купаний, и назначить ответственных за обеспечение безопасности. Ожидается, что купели появятся на Центральном пляже и на пруду 3-го участка, здесь планируют разместить временные спасательные посты. До 18 января сотрудникам муниципальных управлений строительства и по делам ГО и ЧС необходимо подготовить проруби, до этой же даты городским спасателям следует провести тренировки по оказанию помощи на водных объектах.



Купание в несанкционированных местах будет запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Патрулировать городские водоёмы будут специалисты департамента развития территории и отдела охраны окружающей среды.



В связи с действующими в регионе эпидемическими ограничениями липчанам рекомендуют воздержаться от участия в крещенских купаниях. Однако тем, для кого этот обряд важен, напоминают о важности соблюдения мер безопасности.

