Здоровье

10 минут назад

За неделю ОРВИ и гриппом в Липецкой заболели 5439 человек

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#ОРВИ #грипп
За неделю ОРВИ и гриппом в Липецкой заболели 5439 человек

В том числе 18 человек заболели гриппом.

Как рассказали GOROD48 в Управлении Роспотебнадзора по Липецкой области, за неделю с 3 по 9 января в Липецкой области было зарегистрировано 5439 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 18 случаев гриппа.

В праздничные дни заболеваемость снизилась: на минувшей неделе количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 19% по сравнению с неделей с 27 декабря по 2 января, хотя и тогда отмечали снижение заболеваемости на 25%. Снижение заболеваемости, в основном, связывают с низкой обращаемости к врачам в праздничные дни.

59% заболевших — это дети.

75% вех случаев ОРВИ на минувшей неделе зарегистрировано в городе Липецке — всего в областном центре заболел 4101 человек, в том числе 9 человек — гриппом A(H3N2).

Помимо гриппа сейчас циркулируют РС-вирусы, парагрипп, рино- и аденовирусы. Заболеваемость среди взрослых по-прежнему преимущественно связана с COVID-19, среди детей - с активизацией вирусов гриппа типа А и негриппозных респираторных вирусов.
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#ОРВИ #грипп

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