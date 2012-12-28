Практико-ориентированный семинар в HR-клубе работодателей

На площадке Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялся очередной HR-завтрак в онлайн – формате, собравший более 50 участников, руководителей в сфере управления персоналом ведущих предприятий региона.

Встреча прошла в форме практико-ориентированного семинара на тему: «Привлекательный работодатель: что важно учитывать в отношениях с сотрудниками в условиях эмоционального выгорания и дефицита энергии. Как сохранить их ментальное здоровье».Для освещения выбранной темы был приглашен опытный и компетентный спикер - Александр Рау, корпоративный психолог, гештальт-терапевт, консультант по позитивной психотерапии, wellbeing коуч, эксперт в вопросах психологии здоровья и благополучия.Открывая заседание, Ольга Митрохина, заместитель председателя правления – исполнительный директор РОРП ЛО, отметила, что в современном мире, где стресс и эмоциональное выгорание становятся все более распространенными проблемами, создание здорового и поддерживающего рабочего окружения становится ключевым аспектом успешной деятельности компании.В своем выступлении Александр рассказал о признаках эмоционального выгорания у сотрудников, поделился практическими инструментами и мерами профилактики для создания поддерживающей рабочей среды. Эмоциональное выгорание — это состояние, при котором сотрудники теряют интерес к своей работе и испытывают хроническую усталость. Причины могут быть различными: высокая нагрузка, переработки, снижение уверенности в себе, отсутствие поддержки со стороны руководства и другие. Важно отметить, что по данным исследований, более 80% работников сталкиваются с симптомами выгорания в той или иной степени. Это приводит к снижению эффективности, росту текучести кадров и, как следствие, финансовым потерям для компании.Александр Рау рекомендовал внедрять программы, направленные на поддержку психоэмоционального состояния сотрудников. В этом контексте важными факторами являются поддержка баланса между работой и личной жизнью, создание дружественной рабочей атмосферы, организация тренингов по управлению стрессом. Также стоит отметить, что гибкий график работы и возможность дистанционного выполнения задач могут значительно снизить уровень стресса. Компании, активно поддерживающие своих работников, наблюдают не только снижение уровня выгорания, но и повышение лояльности. Таким образом, создание привлекательного имиджа работодателя требует комплексного подхода. Важно учитывать не только материальные, но и нематериальные аспекты, одним из которых является уважение к личной жизни сотрудников и их потребностям.Участники встречи - HR-руководители ведущих компаний региона, представляющие различные отрасли экономики, в ходе семинара поделились своим опытом внедрения программ по поддержанию благополучия сотрудников.В завершении встречи, Ольга Митрохина поблагодарила приглашенного спикера за емкое и содержательное выступление, отметив, что создание привлекательного рабочего места, где забота о ментальном здоровье сотрудников стоит на первом месте, является неотъемлемой частью успешного бизнеса. Помогая сотрудникам справляться с эмоциональным выгоранием, компании инвестируют в свое будущее и создают основу для процветания и развития. Позаботившись о людях, работодатель строит долгосрочные отношения и повышает свою конкурентоспособность на рынке труда.