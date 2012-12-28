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40-летняя липчанка заплатила мошенникам за улучшение персонажа в «Роблакс» 90 000 рублей
Экономика
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39 минут назад
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Липчане застраховали свои жизни почти на восемь миллиардов рублей
Это на 60% больше, чем год назад.
Жители региона оформили полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни на 4,5 миллиарда рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем год назад. Сборы по некредитному страхованию жизни росли рекордными темпами и достигли максимальных значений за всю историю наблюдений.
По договорам, заключенным жителями региона в прошлом году, было выплачено свыше 6 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом это больше на 50%. По выплатам лидировали страхование жизни (4 миллиарда рублей), ОСАГО (2 миллиарда рублей) и страхование имущества (392 миллионов рублей).
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