Липчане застраховали свои жизни почти на восемь миллиардов рублей

Это на 60% больше, чем год назад.

Жители Липецкой области в 2024 году заключили договоров страхования почти на 8 миллиардов рублей, что на 60% больше, чем год назад. Всего липчане оформили 542,5 тысяч договоров — примерно столько же, как в 2023 году. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Жители региона оформили полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни на 4,5 миллиарда рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем год назад. Сборы по некредитному страхованию жизни росли рекордными темпами и достигли максимальных значений за всю историю наблюдений.По договорам, заключенным жителями региона в прошлом году, было выплачено свыше 6 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом это больше на 50%. По выплатам лидировали страхование жизни (4 миллиарда рублей), ОСАГО (2 миллиарда рублей) и страхование имущества (392 миллионов рублей).