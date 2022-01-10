Вход в школу завалили снегом

Грязинцы ругают в соцсетях коммунальные службы.

В соцсетях появились фотографии заваленного снегом входа в школу №5 города Грязи.- Коммунальщики, это как так получается? Прямо на входе… - Возмущается Дмитрий Волков.Как рассказали GOROD48 в школе №5, в самом школьном дворе снег уже давно расчистили. А вот вход в школу со стороны улицы Советской так и остаётся закрытым огромной горой снега, очевидно, собранного при расчистке самой улицы Советской.При этом речь идёт о входе в школу рядом с остановкой общественного транспорта.