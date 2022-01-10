Общество

сегодня, 14:22

Вход в школу завалили снегом

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#ЖКХ #снег
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Вход в школу завалили снегом

Грязинцы ругают в соцсетях коммунальные службы.

В соцсетях появились фотографии заваленного снегом входа в школу №5 города Грязи.

- Коммунальщики, это как так получается? Прямо на входе… - Возмущается Дмитрий Волков.

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школа 3.jpg

Как рассказали GOROD48 в школе №5, в самом школьном дворе снег уже давно расчистили. А вот вход в школу со стороны улицы Советской так и остаётся закрытым огромной горой снега, очевидно, собранного при расчистке самой улицы Советской.

При этом речь идёт о входе в школу рядом с остановкой общественного транспорта.

Фото - vk.com/podslushano_gryazi
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#ЖКХ #снег
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Комментарии (5)

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097

20 минут назад
Это нормально и так сойдёт
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Ванька Грозный

39 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Алкаш

45 минут назад
Вот истинное лицо наших чинушь.
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Очевидец

47 минут назад
А в Грязях вообще много странностей - есть один каток около ДЮСШ и тот за все новогодние праздники залили 2 раза. Последний раз был в воскресенье 9 января - вообще шедевр: снег с середины сдвинули к бортам, слегка выкинули его. а остальное залили водой. и пофик, что получился весь буграми, катайтесь, бейтесь - ваши проблемы. МЫ ЖЕ ЗАЛИЛИ!
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Правда

сегодня, 14:27
Берут школьники в руки лопаты и занимаются спортом.Подумаешь проблема.
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