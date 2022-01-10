Происшествия
сегодня, 12:37
Пропавший липецкий дальнобойщик найден мертвым
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Его тело обнаружили на Крайнем Севере.
Ранее GOROD48 сообщал о том, что 44-летний липецкий дальнобойщик исчез в Сибири. Фура мужчины пропала с радаров 1 января в Тюменской области.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина был обнаружен мертвым. Его тело нашли в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. По данным GOROD48, смерть мужчины, вероятнее всего, имеет криминальный характер. Подробности происшествия устанавливаются.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина был обнаружен мертвым. Его тело нашли в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. По данным GOROD48, смерть мужчины, вероятнее всего, имеет криминальный характер. Подробности происшествия устанавливаются.
4 4853
Людмила
Гост
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кит