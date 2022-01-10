Происшествия

сегодня, 12:37

Пропавший липецкий дальнобойщик найден мертвым

4 4853
#пропавший без вести
4

Его тело обнаружили на Крайнем Севере.

Ранее GOROD48 сообщал о том, что 44-летний липецкий дальнобойщик исчез в Сибири. Фура мужчины пропала с радаров 1 января в Тюменской области.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина был обнаружен мертвым. Его тело нашли в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. По данным GOROD48, смерть мужчины, вероятнее всего, имеет криминальный характер. Подробности происшествия устанавливаются.
4 4853
#пропавший без вести
4

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Людмила

4 минуты назад
А фура где?
ответить

Гост

сегодня, 13:01
о0о, что сказать то хотел ?
ответить

о0о

сегодня, 12:50
Новый Год кому-то праздник, жатва смерти начата, в полночь надо обжираться, алкоголя не жалей. Травма полная, наркология полная, ритуальные конторы имеют гешефт, просто праздник какой-то странный. Новый год это очередное подорожание цен, кроме зарплат, это испытание, а не праздник.
ответить

кит

сегодня, 12:43
В 90-е так пропадали !Что !Опять?
ответить

Еще в рубрике

Захлебнувшуюся в ванной годовалую девочку перевели из реанимации
#несчастный случай
2
Захлебнувшуюся в ванной годовалую девочку перевели из реанимации

34 минуты назад

Происшествия
Найденный мертвым у общежития мужчина несколько дней употреблял алкоголь и наркотики
#падение с высоты
1
Найденный мертвым у общежития мужчина несколько дней употреблял алкоголь и наркотики

сегодня, 12:54

Происшествия
В Ельце двое детей разбились на «ватрушках»
#дети
7
В Ельце двое детей разбились на «ватрушках»

сегодня, 12:52

Происшествия
Годовалая девочка захлебнулась в ванной
#несчастный случай
2
Годовалая девочка захлебнулась в ванной

сегодня, 12:35

Происшествия
Многодетная мать бьёт тревогу: по дороге в школу ее сына напугал мужчина с ножом
#дети #школа
8
Многодетная мать бьёт тревогу: по дороге в школу ее сына напугал мужчина с ножом

сегодня, 12:23

Происшествия
Бывшие инспекторы ДПС выплатят по 1,4 миллиона рублей за полученную взятку в 20 тысяч рублей
#взятка
6
Бывшие инспекторы ДПС выплатят по 1,4 миллиона рублей за полученную взятку в 20 тысяч рублей

сегодня, 11:49

Происшествия