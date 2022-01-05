Липецкий дальнобойщик пропал в Сибири

Фура мужчины исчезла с радаров 1 января.

Родственницы липецкого дальнобойщика 44-летнего Михаила Сканцева сообщили об исчезновении мужчины. В постах жены и племянницы липчанина указано, что дальнобойщик пропал с ГЛОНАСС 1 января неподалеку от города Ишим Тюменской области.До сегодняшнего дня местоположение мужчины и его фуры неизвестно. Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефонам 89205497501 и 89205174137.