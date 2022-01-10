Многодетная мать бьёт тревогу: по дороге в школу ее сына напугал мужчина с ножом

У мамы и в школе уже успели побывать полицейские.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 обратилась многодетная мать — липчанка Леся. В 08:11 её сын попросил брата быть осторожнее по пути в школу, потому что сам встретил по пути неадекватного мужчину.



Как рассказала Леся GOROD48 , её 11-летний сын в 8 утра вышел из дома на улице Смирнова в школу №34 «Глобус» - уроки в ней начинаются с 8:30.



В 8:11 маме пришла СМС-ка от ребёнка, она тут же перезвонила. Сын запыхался и даже заикался при разговоре. Он попросил маму передать брату, которому нужно было идти в школу ко второму уроку, быть осторожнее и рассказал жуткую историю.



По словам мальчика, в переулке между улицами Смирнова и Минская из кустов выскочил неадекватный мужчина с ножом и крикнул: «Стоять». Мальчик побежал, и по его уверению, мужчина преследовал его до новых домов в 30-м микрорайоне.



Мама мальчика сообщила обо всём случившемся на номер «112» и в полицию. Ребёнок успел разглядеть, что мужчина был одет в чёрные рваные джинсы и грязную куртку бежевого цвета. У него были длинные волосы и татуировка на лице.



С самой Лесей уже побеседовали сотрудники отдела полиции №2, полицейские также побывали и в школе.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по телефону поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что по пути в школу на улице Минской её сына напугал мужчина.



- Сотрудниками полиции организовано проведение проверки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.