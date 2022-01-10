Общество

41 минуту назад

От венгров через суд потребовали окончательно уйти из «Катящихся камней»

3 684
#катящиеся камни
От венгров через суд потребовали окончательно уйти из «Катящихся камней»

Оказалось, что иностранная строительная компания бросила в Молодежном парке свою технику.

Весьма интересный иск рассмотрел региональный арбитражный суд. В ведомство обратились представители управления капитального строительства Липецкой области. Они направили претензии в адрес ЗАО «Маркет». Именно эта венгерская компания начинала строительство многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодежном парке.

В 2012 году между областным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства Липецкой области» и подрядчиком был подписан контракт на строительство под «ключ» многофункционального спортивного комплекса. Но вскоре венгерская компания оставила объект. Строительные работы были приостановлены 15 сентября 2014 года. Юридически стороны разорвали соглашение к 2015 году. На на строительной площадке остались пять башенных кранов. В 2017 году представители венгерской компании хотели их забрать. Управление капительного строительства дало добро, но с оговоркой. Коль башенные краны занимали земельные участки, стоило бы заплатить за это. Нахождение техники оценили в 276 000 рублей. Такие условия возврата башенных кранов владельцев техники не устроили. Вопрос вывоза завис. Чиновники и строители долго договорились, это привело к тому, что три из пяти башенных кранов все же вывезли с площадки. А вот оставшиеся два представители венгерской компании забирать не спешили. Это и стало основанием для обращения в суд. Иск представителей управления капитального строительства удовлетворен полностью: венгры обязаны забрать свою технику.

Строительство «Катящихся камней» началось в Липецке в 2013 году. Сдача комплекса анонсировалась на 2015 год. Проект спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодежном парке Липецка предполагал сооружение 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на тысячу зрительских мест, многофункционального зала для игровых видов спорта с трибунами на 3 тысячи зрительских мест, ледовой арены, зала единоборств и спортивно-оздоровительного водного центра.

После «заморозки» проект неоднократно корректировали, но от его реализации власть до сих пор не отказывается. В 2022 году по плану специалисты займутся обследованием того, что уже построено и проектными документациями. Начало строительства намечено на 2023 год.
3 684
#катящиеся камни

Комментарии (3)

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Гость

10 минут назад
Название символично. Сколько денег укатилось, с какого спросили? Почему про это не пишут? Наверняка кто то контролировал эту стройку или без сроков, самовольно, на частной собственной земле, шабашка? Сколько лет ещё катиться будут?
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Васятка

28 минут назад
По ходу Я не доживу до окончания строительства.
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Почетный житель

32 минуты назад
Вообщем венгры полагали, что имеют дело с порядочными людьми, а это оказался Липецк
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