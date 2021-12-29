Министр МВД подписал приказ о награждении липецкого полицейского за спасение ребенка

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении прапорщика полиции Евгения Черногузова медалью МВД России «За смелость во имя спасения».Напомним, 2 декабря в селе Пригородка Евгений Черногузов спас шестилетнего ребенка , который провалился в заледеневший пруд.

«Когда полицейский делал уборку в гараже, к нему подбежал испуганный мальчик. Он сказал, что его друг вышел на тонкий лед расположенного неподалеку пруда за укатившейся игрушечной машинкой и провалился в воду.Полицейский бросился к берегу пруда и увидел ребенка, который держался за ледяную кромку. Евгений Черногузов попросил мальчика не шевелиться и, ломая руками лед, поспешил к нему. Ноги почти увязли в илистом дне, но полицейский смог дойти до мальчика. Он взял его на руки и вынес из воды», - напоминает историю спасения ребенка пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.