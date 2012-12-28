Победа в Старом Свете с новым рекордом Европы

Дарья Семьянова и наши юниоры завоевали россыпь медалей в главных соревнованиях континента.

Ставшие вторыми Жужана Рехак-Стефечекова и Эрик Варга из Словакии отстали на три точных выстрела – 33 очка, а замкнули «тройку» призёров победители квалификации Зина Хрдличкова и Иржи Липтак из Чехии.









Семьянова и Николаев - новые чемпионы и рекордсмены Европы

Также Зайцева победила в «скит-дуэте» (выступают пары с выбыванием) вместе с Кириллом Макаровым из Санкт-Петербурга. В командных состязаниях Зайцева, Ксения Шуляк из Краснодара и Олеся Атаманенко из Ростова-на-Дону на троих выбили 342 очка и стали чемпионками, опередив команду Италии на один точный выстрел.









Варвара Заййева - трехкратная среди юниорок

Стоило липецким стрелкам вернуться на международную арену, как медали на престижнейших соревнованиях посыпались, как в старые добрые... В столице Греции Афинах в чемпионате и первенстве Европы наши снайперы заработали взрослую «золотую» медаль и целую россыпь наград среди юниоров.Медаль высшей пробы на счету Дарьи Семьяновой (). 24-летняя участница Олимпийских Игр в Токио в паре с 20-летним Рамиром Николаевым из Якутии не знала равных в упражнении «микст». Россияне весь турнир провели с позиции силы: по итогам квалификационного этапа показали 2-й результат, а в финале были неудержимы. Оба допустили лишь по 2 промаха и с результатом 36 очков из 40 возможных не только выиграли Евро, но и установили новый рекорд Старого Света!В личном зачёте ученица тренера Дмитрия Шеменёва вышла в финал с третьим результатом – 120 точных выстрелов из 125, но по итогам финала 6-е место. Победила многоопытная 39-летняя Фатима Галвез из Испании.Среди юниорок героиней стала Варвара Зайцева, на счету которой аж три «золотые» медали! Липчанка победила в турнире «скит-соло», в котором идёт борьба с выбыванием по системе «плей-офф»,. Финал с Джессикой Хэмбрук из Великобритании вышел великолепным: пять раундов завершились вничью – 5:5, дальше стрелять пришлось до первого промаха. Нервы у Зайцевой оказались просто стальными, она выиграла в длительной перестрелке – 12:11.В классическом ските Варвара показала 5-й результат в квалификации – 114 попаданий из 125, но в финале не смогла дотянуть до пьедестала и осталась 7-й. Подготовил Варвару Дмитрий Бондарь.Липчанка Ксения Стёпина вместе Дарой Чупиной из Казани и Александрой Косьминой из Каменска-Уральского (Свердловская область) стала победительницей первенства Европы в дисциплине «трап-трио».Ещё две медали в копилку Липецкой области положили Анастасия Майорникова – «бронзу» в «скит-трио» вместе с Шуляк и Атаманенко – и Ксения Самофалова – «бронзу» в командном «трапе» с Чупиной и Косьминой.В личном зачёте у юниорок в «ските» Майорникова заняла 22-е место; в «трапе» Стёпина – 5-е место, Ксения Татаринова – 16-е, Кира Папина – 31-е. У юниоров в «трапе» наш Денис Дубинин показал 58-й результат.