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Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Происшествия
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39 минут назад
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Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Следствие началось с сообщения в Госуслугах: бывший пациент врача узнал, что начал пить и получил рецепт на сильнодействующие лекарства.
Преступления выявила прокуратура Чаплыгинского района: в неё на врача пожаловался пациент, который узнал через Госуслуги, что был на приёме и ему выписали сильнодействующие лекарства. За два года до этого мужчину поставили на учёт с диагнозом, связанным с употреблением алкоголя. Он бросил пить и надеялся на снятие с учета. Но в феврале этого года в его личный кабинет на портале «Госуслуги» неожиданно поступила информация о том, что психиатр-нарколог якобы его осмотрела и установила: ремиссии нет, а он выпивал в течение 10 дней. Однако мужчина не был в больнице с апреля прошлого года.
По данным следствия, врач внесла в электронную медицинскую карту чаплыгинца ложные сведения и в тот же день выписала на его имя два рецепта на сильнодействующий и психотропный препараты, которые позволили неизвестному следствию человеку купить эти лекарства в местной аптеке.
Материалы прокурорской проверки поступили в Чаплыгинский МСО СУ СК России по Липецкой области и было возбуждено уголовное дело. Теперь оно ушло в суд.
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