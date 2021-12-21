Общество

29 минут назад

Почему у директора зоопарка такая большая зарплата?

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#зарплата #горсовет
Почему у директора зоопарка такая большая зарплата?

Александру Осипову пересмотрели показатели для оценки труда.

Сегодня в Липецком горсовете на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутаты одобрили индексацию должностных окладов работникам муниципальных учреждений на 6% с нового года.

Также, в 1,06 раза с 1 января 2022 года повысят оклады работникам, которые не относятся к муниципальным служащим. Судя по списку должностей, в мэрии до сих пор есть стенографистка 2-й категории с окладом в 5 915 рублей.

Средства на повышение зарплат бюджетникам планируют предусмотреть при корректировке городского бюджета  в следующем году.

Как правило, зарплата бюджетников состоит из оклада и различных надбавок. Повысят же на 6% только оклад. Поэтому итоговая зарплата вырастет на меньшую сумму. То что останется, «съест» инфляция. По данным Липецкстата, потребительские цены в регионе с начала 2021 года выросли на 8,5%, а в бюджет — 2022 уже заложена инфляция в 4,3%.

Депутаты за семь минут одобрили повышение жалования бюджетникам. Вопрос возник только в отношении директора зоопарка. Ему планировали изменить показатели для оценки оплаты труда. Из-за изменения требований к зоопаркам, в них немного уменьшится количество животных. Существующие площади не позволят содержать прежнее количество живности. А от этого числа зависит зарплата руководителя.

Депутат Алексей Харин напомнил, что в прошлом году директор зоопарка Александр Осипов, судя по его декларации, получал самую высокую зарплату среди руководителей муниципальных учреждений. В среднем более 108 тысяч рублей в месяц. И снова ему повышать зарплату?

Председатель департамента экономического развития Юлия Полоскина заверила, что речь идет не об увеличении зарплаты, а о показателях для оценки труда.

Секрет большой зарплаты директора зоопарка раскрыла председатель городской Счетной палаты Марина Зиборова. Дело в том, что муниципальные учреждения могут увеличивать зарплату работникам за счет оказания платных услуг. И зоопарк в этом  преуспел. Аудитор предложила в будущем пересмотреть процент платных услуг, который может быть направлен на оплату труда руководящего состава.

Сегодня же на своей комиссии депутаты одобрили внесение стадиона на улице Архангельской в список объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных заключений в 2022 году.
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#зарплата #горсовет

Комментарии (2)

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Паша

17 минут назад
100,000 для директора это немного. Главное чтобы он хорошо свою работу делал
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А сколько с мартышкой стоит ?

24 минуты назад
Вам фото, или что -то другое ?
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