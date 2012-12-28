В Липецкой области открывается охота на пушных зверей

Она продлится до 12 февраля.

15 октября в Липецкой области начнётся сезон охоты на пушных зверей. Разрешения на такую охоту в регионе выдают с 5 октября.Установлены нормы добычи на зайцев-русаков, бобров и куниц. Охотник может добыть только одного зверька в день и не более двух особей за сезон, вне зависимости от того, в каком округе региона он охотится. На американских норок, водяных полёвок, горностаев, енотовидных собак, ласок, лесных хорей, лисиц и ондатр норм нет.При этом охота запрещена на зайца-беляка и другие виды животных, занесённых в Красные книги России и Липецкой области. Нельзя добывать пушного зверя на территориях, закрытых для любительской охоты: в заповедниках, государственных природных заказниках, на землях поселений, воспроизводственных участках охотхозяйств.Сезон продлится до 12 февраля.