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Общество
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48 минут назад
В Липецкой области открывается охота на пушных зверей
Она продлится до 12 февраля.
Установлены нормы добычи на зайцев-русаков, бобров и куниц. Охотник может добыть только одного зверька в день и не более двух особей за сезон, вне зависимости от того, в каком округе региона он охотится. На американских норок, водяных полёвок, горностаев, енотовидных собак, ласок, лесных хорей, лисиц и ондатр норм нет.
При этом охота запрещена на зайца-беляка и другие виды животных, занесённых в Красные книги России и Липецкой области. Нельзя добывать пушного зверя на территориях, закрытых для любительской охоты: в заповедниках, государственных природных заказниках, на землях поселений, воспроизводственных участках охотхозяйств.
Сезон продлится до 12 февраля.
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