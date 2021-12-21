Общество
38 минут назад
Депутаты потребовали выделить деньги на охрану липецких школ
Депутат Екатерина Пинаева предложила взять эти деньги из субсидий на транспорт.
На комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности депутаты сегодня обсудили бюджет — 2022 во втором чтении. Если в первом чтении утверждают основные параметры казны, то во втором конкретнее обсуждают, на что потратить средства. Второе чтение бюджета всегда проходит более эмоционально, чем первое.
Депутат Екатерина Пинаева предложила сегодня выделить средства на охрану школ.
— Считаю, что эту нагрузку с родителями надо снимать, — заявила Екатерина Пинаева.
На охрану школ уже выделено из бюджета города 16 миллионов рублей, но этих денег недостаточно. Нужно еще 54,2 миллиона. Екатерина Пинаева предложила взять эти деньги из трат на субсидирование общественного транспорта.
На предложение взять деньги с транспортной статьи возразила председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова. Договоры уже заключены и у мэрии есть обязательства, которые она обязана выполнить.
— Я предлагаю оставить поправку Екатерины Пинаевой без уточнения откуда взять средства. Первостепенная обязанность мэрии — найти средства на охрану детей. Липецк — один из последних городов, где не закрыт вопрос с охраной. Какие у вас предложения по поводу финансирования охраны школ? — поддержал коллегу председатель городского Совета депутатов Александр Афанасьев.
— Мы уже обратились в областную администрацию, Возможно, вопрос будет решен на февральской сессии областного Совета, — пояснила Татьяна Григорова.
— У горсовета должно быть четкое понимание, когда эти деньги и из каких статей будут выделены. Никто тут не гнет на холодную, но с этим вопросом нужно разобраться. Я всегда открыт для общения, — потребовал конкретики Александр Афанасьев.
В результате депутаты проголосовали за важную поправку, предложив чиновникам конкретизировать, где взять деньги на охрану школ.
Три поправки поступили от мэра Липецка Евгении Уваркиной. Она предложила выделить 7 миллионов рублей на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Силикатный. Дело в том, что область обещает выделить около 200 миллионов на его строительство. Дело хорошее, но депутатов возник вопрос, а не на улице ли Архангельской на месте стадиона собираются строить ФОК? Ведь только утром они внесли стадион в список объектов, которые хотят передать в концессию. Чиновники не смогли оперативно ответить на этот вопрос.
— Выделять средства на проектную документацию необходимо, чтобы не упустить 200 миллионов на строительство. Но тут явное несогласование двух департаментов, — отметила председатель Счетной палаты Марина Зиборова.
Несмотря на путаницу, депутаты одобрили эту поправку, как и еще две от мэра: выделить деньги на повышение зарплат бюджетникам на 6% и «разморозить» повышение пенсий муниципальным служащих. В положении о пенсионном обеспечении главы Липецка, депутатов Липецкого городского Совета, замещающих должности на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы Липецка говорится о том, что в случае централизованного повышения денежного вознаграждения этим лицам индексируются и пенсии тех чиновников, которые находятся на заслуженном отдыхе. Этого не делалось уже много лет.
Депутат Андрей Захаров предложил выделить два миллиона рублей, чтобы навести порядок на улице Липовской. Сделать сквер на пустыре рядом с домами № 4, 6, 8. Депутат предложил сократить финансирование управления главного смотрителя, и направить деньги на разбивку сквера, но его не поддержали.
Немного со скрипом, но все же депутаты решили сегодня расстаться со зданием на улице Первомайской, передать его безвозмездно в областную собственность. Сейчас в здании располагается Центр управления регионом, а в будущем в него планируется заселить объединенную команду областных и городских IT-специалистов, переселить Единую диспетчерскую службу. На ремонт здания из областного бюджета потрачено 50 миллионов рублей.
Мэрия в 2018 году купила это здание у ОГУП «Свой Дом» за 72 миллиона рублей. У депутатов возник вопрос, зачем так легко расставаться с муниципальной собственностью, когда можно сдать ее в аренду? К тому же возможное объединение городских и областных чиновников потребует изменения структуры мэрии, а это депутаты еще даже не обсуждали.
— У нас не так много источников пополнения бюджета, которыми мы можем экстренно воспользоваться. Один из них — продажа или сдача в аренду имущества. Сейчас я предлагаю передать это здание, но, зная, что мэрия планирует в дальнейшем выносить на обсуждение передачу других объектов, подойти к вопросу с другой стороны: передавать либо с получением компенсации, либо сдавать в длительную аренду, — заметил Александр Афанасьев.
Немного повозмущавшись тем, что им предлагают отдать хорошее здание в центре города, депутаты все-таки одобрили эту операцию. Окончательное решение они примут на сессии горсовета, которая намечена на 28 декабря.
Депутат Екатерина Пинаева предложила сегодня выделить средства на охрану школ.
— Считаю, что эту нагрузку с родителями надо снимать, — заявила Екатерина Пинаева.
На охрану школ уже выделено из бюджета города 16 миллионов рублей, но этих денег недостаточно. Нужно еще 54,2 миллиона. Екатерина Пинаева предложила взять эти деньги из трат на субсидирование общественного транспорта.
На предложение взять деньги с транспортной статьи возразила председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова. Договоры уже заключены и у мэрии есть обязательства, которые она обязана выполнить.
— Я предлагаю оставить поправку Екатерины Пинаевой без уточнения откуда взять средства. Первостепенная обязанность мэрии — найти средства на охрану детей. Липецк — один из последних городов, где не закрыт вопрос с охраной. Какие у вас предложения по поводу финансирования охраны школ? — поддержал коллегу председатель городского Совета депутатов Александр Афанасьев.
— Мы уже обратились в областную администрацию, Возможно, вопрос будет решен на февральской сессии областного Совета, — пояснила Татьяна Григорова.
— У горсовета должно быть четкое понимание, когда эти деньги и из каких статей будут выделены. Никто тут не гнет на холодную, но с этим вопросом нужно разобраться. Я всегда открыт для общения, — потребовал конкретики Александр Афанасьев.
В результате депутаты проголосовали за важную поправку, предложив чиновникам конкретизировать, где взять деньги на охрану школ.
Три поправки поступили от мэра Липецка Евгении Уваркиной. Она предложила выделить 7 миллионов рублей на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Силикатный. Дело в том, что область обещает выделить около 200 миллионов на его строительство. Дело хорошее, но депутатов возник вопрос, а не на улице ли Архангельской на месте стадиона собираются строить ФОК? Ведь только утром они внесли стадион в список объектов, которые хотят передать в концессию. Чиновники не смогли оперативно ответить на этот вопрос.
— Выделять средства на проектную документацию необходимо, чтобы не упустить 200 миллионов на строительство. Но тут явное несогласование двух департаментов, — отметила председатель Счетной палаты Марина Зиборова.
Несмотря на путаницу, депутаты одобрили эту поправку, как и еще две от мэра: выделить деньги на повышение зарплат бюджетникам на 6% и «разморозить» повышение пенсий муниципальным служащих. В положении о пенсионном обеспечении главы Липецка, депутатов Липецкого городского Совета, замещающих должности на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы Липецка говорится о том, что в случае централизованного повышения денежного вознаграждения этим лицам индексируются и пенсии тех чиновников, которые находятся на заслуженном отдыхе. Этого не делалось уже много лет.
Депутат Андрей Захаров предложил выделить два миллиона рублей, чтобы навести порядок на улице Липовской. Сделать сквер на пустыре рядом с домами № 4, 6, 8. Депутат предложил сократить финансирование управления главного смотрителя, и направить деньги на разбивку сквера, но его не поддержали.
Немного со скрипом, но все же депутаты решили сегодня расстаться со зданием на улице Первомайской, передать его безвозмездно в областную собственность. Сейчас в здании располагается Центр управления регионом, а в будущем в него планируется заселить объединенную команду областных и городских IT-специалистов, переселить Единую диспетчерскую службу. На ремонт здания из областного бюджета потрачено 50 миллионов рублей.
Мэрия в 2018 году купила это здание у ОГУП «Свой Дом» за 72 миллиона рублей. У депутатов возник вопрос, зачем так легко расставаться с муниципальной собственностью, когда можно сдать ее в аренду? К тому же возможное объединение городских и областных чиновников потребует изменения структуры мэрии, а это депутаты еще даже не обсуждали.
— У нас не так много источников пополнения бюджета, которыми мы можем экстренно воспользоваться. Один из них — продажа или сдача в аренду имущества. Сейчас я предлагаю передать это здание, но, зная, что мэрия планирует в дальнейшем выносить на обсуждение передачу других объектов, подойти к вопросу с другой стороны: передавать либо с получением компенсации, либо сдавать в длительную аренду, — заметил Александр Афанасьев.
Немного повозмущавшись тем, что им предлагают отдать хорошее здание в центре города, депутаты все-таки одобрили эту операцию. Окончательное решение они примут на сессии горсовета, которая намечена на 28 декабря.
мальчиш -плохиш (инагент)