Запасливый гость: 18-летний парень не уходил от девушки с пустыми руками

За время его визитов из шкатулки пропали девять золотых и серебряных украшений: кольца, цепочки, подвески, браслет, серьги и крест на общую сумму 132 762 рубля.

В Советский районный суд Липецка направлено уголовное дело 18-летнего липчанина, который обвиняется в краже с причинением значительного ущерба .Летом молодой человек познакомился в парке Победы со студенткой. Общение продолжилось, и новый знакомый часто бывал у девушки дома. Во время одного из таких визитов он обнаружил в шкафу шкатулки с украшениями.— По версии следствия, забрать всё сразу молодой человек не решился — опасался, что девушка заметит пропажу. Он решил продолжать общаться с девушкой и потихоньку выносить ценности из её дома. 18, 20 и 22 июля, когда девушка отвлекалась на домашние дела или выходила из квартиры, парень забирал украшения. Всего из шкатулок исчезли девять золотых и серебряных изделий: кольца, цепочки, подвески, браслет, серьги и крест. Их общая стоимость составила 132 762 рубля, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Украшения юноша сдавал в ломбарды, а деньги тратил. Пропажу девушка обнаружила лишь через несколько дней, когда решила надеть цепочку и крест.В ходе следствия обвиняемый признал вину. Украшения изъяты из ломбардов и возвращены девушке. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.