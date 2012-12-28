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Общество
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11 минут назад
В Диком и на Соколе отключат холодную воду
Без холодной воды также останутся часть 2, 3 и 10 микрорайонов.
С 09:00 из-за работ на ПНС-71 подачу холодной воды ограничат в домах № 77а по улице Гагарина, № 1, 3, 5 по улице Качалова.
С 10:00 без холодной воды останутся дома № 42/1, 42/2, 44б, 44/1, 44/3, 46, 46/1, 46/4, 48/1, 50, 52, 54, 56а, 56/2, 56/3, 58, 58/2, 58/3, 62/1 по улице Космонавтов, № 10, 15 по улице Титова, № 5а, 9, 10, 16а, 16б, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 26, 28, 29, 31 по улице Вермишева, № 22 по улице Комсомольской, № 24 по улице Школьной, № 19, 23 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, в частном секторе улиц Киевской, Верхней, 1-й Крымской, Пригородной, Кирова, 2-й Крымской, Комсомольской, Шмидта, Школьной, Котовского, Кочубея, Римского-Корсакова, Ковалёва, Демократической, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Дружбы, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Куйбышева, Пархоменко, Добролюбова, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, П. Лумумбы, К. Либкнехта, переулков Верещагина, Верхнего, Морозова, Дубинина, проезда Комсомольского.
Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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