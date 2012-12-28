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В Лебедяни изрисовали новый монумент Защитникам Отечества
Памятник, посвященный защитникам Отечества всех поколений, изрисовали маркерами.
Монумент в сквере Победы Лебедяни торжественно открыт в сентябре. Композиция состоит из двух фигур — воина Великой Отечественной войны и участника СВО.
Фото: vk.ru/aleksei.telkov
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