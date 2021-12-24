Липчанин передал QR-код мошенникам и лишился 85 000 рублей

Мошенники осваивают новые приемы обмана своих жертв.



23 декабря в полицию обратился 57-летний житель Липецка, который лишился 85 тысяч рублей.



- Мужчине позвонили от имени службы безопасности банка, заявили, что кто-то пытается снять с его счета деньги и предложили обезопасить накопления их переводом на безопасные счета. После долгого общения с мошенниками мужчина переслал им QR-код своего счета и лишился денег, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Такую же историю мошенники рассказали 58-летней жительнице села Волово. В итоге, для спасения сбережений она перевела на шесть разных телефонных номеров 161 000 рублей.



30-летняя липчанка потеряла 12 000 рублей когда разместила на сайте объявлений предложение по продаже сладких новогодних букетов. С ней связался покупатель оказавшийся мошенником: он попросил у женщины данные ее карты для оплаты букета и снял с нее 12 000 рублей.

