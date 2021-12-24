Происшествия

44 минуты назад

Липчанин передал QR-код мошенникам и лишился 85 000 рублей

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#мошенничество
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Липчанин передал QR-код мошенникам и лишился 85 000 рублей

Мошенники осваивают новые приемы обмана своих жертв.

23 декабря в полицию обратился 57-летний житель Липецка, который лишился 85 тысяч рублей. 

- Мужчине позвонили от имени службы безопасности банка, заявили, что кто-то пытается снять с его счета деньги и предложили обезопасить накопления их переводом на безопасные счета. После долгого общения с мошенниками мужчина переслал им QR-код своего счета и лишился денег, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Такую же историю мошенники рассказали 58-летней жительнице села Волово. В итоге, для спасения сбережений она перевела на шесть разных телефонных номеров 161 000 рублей.
 
30-летняя липчанка потеряла 12 000 рублей когда разместила на сайте объявлений предложение по продаже сладких новогодних букетов. С ней связался покупатель оказавшийся мошенником: он попросил у женщины данные ее карты для оплаты букета и снял с нее 12 000 рублей. 
6 798
#мошенничество
1

Комментарии (6)

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в СССР такого не было

14 минут назад
скоро деньги в банках никто хранить не будет. лучшее помещение денег это собственный карман
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ттт

17 минут назад
"переслал им QR-код своего счета " это как?
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Кот Базилио

21 минуту назад
Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки
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Храните

26 минут назад
Деньги в трехлитровых Банках.
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Анна

38 минут назад
Лохи!ведь каждый день пишут про это,и все равно ещё ведутся на эту аферу!!!
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Animal planet.

41 минуту назад
Наверное деньги лишние. Лучше бы животным перечислили.
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