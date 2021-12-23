Политика

23 минуты назад

Два липецких коммуниста вышли из партии, громко хлопнув дверью

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#КПРФ #облсовет #этика
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В другие партии они пока вступать не собираются.

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Депутаты-коммунисты Иван Косилов и Юрий Логинов сегодня вышли из состава фракции КПРФ в Липецком областном Совете депутатов, а также из рядов коммунистической партии, осудив поведение коммуниста Александра Ушакова, который во время звучания в облсовете гимна России исполнил гимн СССР. О своем выходе из фракции и партии они заявили на сессии. 

Сразу после сессии, на которой вновь обсуждалось поведение Александра Ушакова, собралась фракция КПРФ в региональном парламенте и исключила Ивана Косилова и Юрия Логинова из своих рядов. Также эти депутаты подали заявление о выходе из рядов КПРФ, заявления были приняты, рассказал GOROD48 второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев.

— Такой финал был ясен заранее. Чтобы находится в партии и во фракции, надо быть очень убежденным человеком и характер иметь. Начинаешь сомневаться — все. Партия укрепилась, хотя ее численность сократилась Количество перешло в качество, — прокомментировал уход Косилова и Логинова Сергей Токарев.

Иван Косилов в беседе с GOROD48 обратил внимание на то, что после заседания комиссии по этике, где он и Юрий Логинов не поддержали соратника, Александр Ушаков начал их оскорблять в соцсетях, при этом руководство регионального отделения партии его только поддерживало. В ближайшее время Иван Косилов не планирует вступать в какую-либо партию, пока воздержится он и от вступления в какую-либо фракцию регионального парламента.

Юрий Логинов также пока не планирует вступать в другие партии. Он вышел из КПРФ  потому, что не приемлет двойные стандарты и не понимает, почему руководство поддержало Александра Ушакова, который, на взгляд Логинова, повел себя неправильно.
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#КПРФ #облсовет #этика
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Комментарии (8)

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Как гость
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Бабка

2 минуты назад
А что они так возбудились? Хоккейная команда России играла с надписью СССР и губернатор также. Россия приемница СССР. Есть чем годиться.
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.

3 минуты назад
И им ещё хватает совести ,давать интервью!?
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однако

7 минут назад
страсти кипят, сериал можно снять о работе наших избранников
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Правда

10 минут назад
Оборотням, которые эаискивая перед ЕР и ЛДПР пляшут под их дудку, не место в КПРФ ! .
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Политот

10 минут назад
Правильно. Выборы прошли, теперь можно и партию, и избирателей послать по адресу
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Коммунист

14 минут назад
С такими товарищ Сталин быстро разбирался..
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Брежнев

15 минут назад
А в1941-1945гг. Эти члены партии уже стали бы гаутляйтерами. А после мая 45г, они обратно метнулись бы.
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Гость

16 минут назад
Примите Артемонова, он в кофте с надписью "СССР" ходит)
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