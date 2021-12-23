Политика
23 минуты назад
Два липецких коммуниста вышли из партии, громко хлопнув дверью
В другие партии они пока вступать не собираются.
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Депутаты-коммунисты Иван Косилов и Юрий Логинов сегодня вышли из состава фракции КПРФ в Липецком областном Совете депутатов, а также из рядов коммунистической партии, осудив поведение коммуниста Александра Ушакова, который во время звучания в облсовете гимна России исполнил гимн СССР. О своем выходе из фракции и партии они заявили на сессии.
Сразу после сессии, на которой вновь обсуждалось поведение Александра Ушакова, собралась фракция КПРФ в региональном парламенте и исключила Ивана Косилова и Юрия Логинова из своих рядов. Также эти депутаты подали заявление о выходе из рядов КПРФ, заявления были приняты, рассказал GOROD48 второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев.
— Такой финал был ясен заранее. Чтобы находится в партии и во фракции, надо быть очень убежденным человеком и характер иметь. Начинаешь сомневаться — все. Партия укрепилась, хотя ее численность сократилась Количество перешло в качество, — прокомментировал уход Косилова и Логинова Сергей Токарев.
Иван Косилов в беседе с GOROD48 обратил внимание на то, что после заседания комиссии по этике, где он и Юрий Логинов не поддержали соратника, Александр Ушаков начал их оскорблять в соцсетях, при этом руководство регионального отделения партии его только поддерживало. В ближайшее время Иван Косилов не планирует вступать в какую-либо партию, пока воздержится он и от вступления в какую-либо фракцию регионального парламента.
Юрий Логинов также пока не планирует вступать в другие партии. Он вышел из КПРФ потому, что не приемлет двойные стандарты и не понимает, почему руководство поддержало Александра Ушакова, который, на взгляд Логинова, повел себя неправильно.
Сразу после сессии, на которой вновь обсуждалось поведение Александра Ушакова, собралась фракция КПРФ в региональном парламенте и исключила Ивана Косилова и Юрия Логинова из своих рядов. Также эти депутаты подали заявление о выходе из рядов КПРФ, заявления были приняты, рассказал GOROD48 второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев.
— Такой финал был ясен заранее. Чтобы находится в партии и во фракции, надо быть очень убежденным человеком и характер иметь. Начинаешь сомневаться — все. Партия укрепилась, хотя ее численность сократилась Количество перешло в качество, — прокомментировал уход Косилова и Логинова Сергей Токарев.
Иван Косилов в беседе с GOROD48 обратил внимание на то, что после заседания комиссии по этике, где он и Юрий Логинов не поддержали соратника, Александр Ушаков начал их оскорблять в соцсетях, при этом руководство регионального отделения партии его только поддерживало. В ближайшее время Иван Косилов не планирует вступать в какую-либо партию, пока воздержится он и от вступления в какую-либо фракцию регионального парламента.
Юрий Логинов также пока не планирует вступать в другие партии. Он вышел из КПРФ потому, что не приемлет двойные стандарты и не понимает, почему руководство поддержало Александра Ушакова, который, на взгляд Логинова, повел себя неправильно.
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