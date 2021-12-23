Общество

48 минут назад

Владимир Архипенко: «Некоторые депутаты ведут себя неадекватно»

9 831
#облосовет #этика
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Владимир Архипенко: «Некоторые депутаты ведут себя неадекватно»

Депутаты нынешнего созыва Липецкого облсовета несмотря на то, что работают всего четвертый месяц, уже прославились на всю страну, обсуждая вопросы этики, (заседание комиссии на котором осудили коммуниста Александра Ушакова, исполнявшего гимн СССР, подхватили многие федеральные издания) и не собираются останавливаться на достигнутом. Сегодня на сессии они вновь вернулись к больной теме.

Гимн СССР в исполнении коммуниста Александра Ушакова, который он спел на предыдущей сессии вместо гимна России, похоже, настолько поразил депутатский корпус, что сегодня единоросс Владимир Архипенко предложил разработать кодекс этики депутата.

— Некоторые депутаты ведут себя неадекватно, — заявил он, — Выступления некоторых депутатов из фракции КПРФ изобилуют большим количеством слов, совсем не по теме.

Идею однопартийца поддержал спикер Дмитрий Аверов, предложивший сформировать рабочую группу по вопросам корректировки регламента, дипломатично пригласив в нее представителей всех фракций Совета.

Между тем, фракция КПРФ в облсовете в ближайшее время может сократиться. Сегодня депутаты Иван Косилов и Юрий Логинов заявили, что хотят выйти из ее состава, осудив поведение пока еще своего соратника Александра Ушакова.

— Александр Ушаков позорит партию. И фракция его поддерживает! Принципы работы фракции расходятся с идеологией партии. Находиться во фракции не считаю для себя возможным, — рубанул коммунист Юрий Логинов.

Почти сразу после этого заявления телеграм-канал КПРФ сообщил об исключении Ивана Косилова и Юрия Логинова из фракции КПРФ и из партии. 

А у депутатов-коммунистов, которых на прошлой неделе пропесочили на комиссии по депутатской этике, появилась наконец-то возможность объясниться.

— Облсовет работает три месяца, у меня сложилось впечатление, что я участвую в каком-то спектакле. Комиссия по этике выполняет роль сцены для игр. Зачем вы ее проводили? Ведь мы просили перенести рассмотрение, в связи с нашим отсутствием. Вам это было не нужно: роли расписаны, камеры заряжены. Если вы считаете, что в действиях депутата есть признаки правонарушения, достаточно написать заявление в полицию. И роли учить не пришлось бы. Не стоит напрягать мозг, он еще вам пригодится, — язвительно заявила коммунистка Татьяна Копылова.

 — Вы решили устроить мне публичную порку. Вы все переворачиваете, что я, якобы, танцевал и на голове крутился. Я хочу сказать вам спасибо, вы мне подарили отличный информационный повод не на чем, — неожиданно поблагодарил политических соперников Александр Ушаков. .

— У нас постоянно возникает когнитивный диссонанс — когда наши товарищи просят не перебивать, а сами постоянно перебивают, нарушая регламент. Я не знаю, насколько хватит терпения у председателя Дмитрия Львовича терпеть такое поведение. Почему на комиссию по этике не пришли только два депутата (Татьяна Копылова и Александр Ушаков)? Я понимаю, почему вы не пришли, нужно было время, чтобы подготовить положительную почву. А вам респект за ваш поступок, коллеги (два коммуниста решили выйти из фракции). Депутат — это законопослушный гражданин, его статус обязывает быть примером. И прежде чем тыкать пальцем и обсуждать коллег, начните с себя, — заявил в ответ свеженазначенный вице-спикер Андрей Фролов.

Стоит отметить, что сессия сегодня прошла без скандалов и уже ставших традиционными взаимных пикировок между представителями партий. Депутаты были подчеркнуто вежливы. А Александр Ушаков в конце заседания молча выслушал гимн России. Теперь же его ждет разбирательство в полиции. Облсовет направил в УМВД РФ по Липецкой области заявление с просьбой дать правовую оценку действиям депутата.
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#облосовет #этика
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Комментарии (9)

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Геннадий

1 минуту назад
Ушаков молодец,Я бы с ним пошёл в разведку!заявляю это не голословно,а как офицер запаса!
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да уж

8 минут назад
капец, гимн СССР запретили? Когда? Петь его теперь преступление? Также как и песню Священная война? А что тогда Артамонов в спортивном костюмчике с надписью СССР? А Косилов с Логиновым к едросам переметнулись? Им-то чем гимн не угодил?) Этика какая-то странная у депутатов, не этичная. Лучше бы подумали насколько этично антинародные и антиконституционные законы продвигать.
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Эх

9 минут назад
Тошнотно от вас...
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Беспартийный

11 минут назад
Логинов и Косилов молодцы, правильный поступок!!! Ушакова надо однозначно лишать мандата и привлекать к ответственности
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л-а

12 минут назад
Какая же грязь....
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рдспр

13 минут назад
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении ДЕПУТАТАМИ обязанностей, и ОСОБЕННО депутатами работающими на ПОСТОЯННОЙ основе, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету облсовета и помнить, что они представляют интересы ИЗБИРАТЕЛЕЙ в облсовете, а не ради "хайпа" Судя по видео трансляции сессий ни один из " * #34; депутатов не предложил ни одного НПА.
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Ирина А.

15 минут назад
Я не совсем понимаю, чем занимаются слуги народа на сессиях обл.Совета. Неужели люди голосовали за вас всех, что бы вы выясняли отношения кто что пел или плясал и где почесал. Вы должны решать вопросы области и ее жителей. А разбор полетов, проводите во внеурочное время. Один раз в месяц собрались, что бы посмотреть как три сопляка перетягивают на себя одеяло и пиаряться.
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