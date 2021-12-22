сегодня, 10:23
Новым вице-губернатором Липецкой области назначена Ольга Белоглазова
По кураторство Ольги Белоглазовой перейдет социальная политика. Ранее эту сферу курировал вице-губернатор Александр Ильин.
До этого назначения Ольга Белоглазова возглавляла управление социальной политики Липецкой области. В новом статусе она будет курировать деятельность управлений социальной политики и ЗАГС и архивов. Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин будет по-прежнему курировать сферу регионального здравоохранения.
Ольга Белоглазова родилась в 1982 году в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2009 году там же получила диплом юриста.
Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка.
Фото пресс-службы администрации Липецкой области.
Гость
И я тоже рада
Мдэ
Боту
Мимо проходил
А можно так:
Умереть не встать!
И я тоже рада
Вован
ОКУ "Центр занятости Лип.области"