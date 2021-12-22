Новым вице-губернатором Липецкой области назначена Ольга Белоглазова

По кураторство Ольги Белоглазовой перейдет социальная политика. Ранее эту сферу курировал вице-губернатор Александр Ильин.

Губернатор Игорь Артамонов сделал кадровое назначение. С 24 декабря пост заместителя главы администрации Липецкой области займёт Ольга Белоглазова. Одновременно будет упразднена должность заместителя главы региона в представительстве Липецкой области при правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.До этого назначения Ольга Белоглазова возглавляла управление социальной политики Липецкой области. В новом статусе она будет курировать деятельность управлений социальной политики и ЗАГС и архивов. Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин будет по-прежнему курировать сферу регионального здравоохранения.

Ольга Белоглазова родилась в 1982 году в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2009 году там же получила диплом юриста.

Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка.

Фото пресс-службы администрации Липецкой области.