Политика

сегодня, 10:23

Новым вице-губернатором Липецкой области назначена Ольга Белоглазова

23 2475
#назначение #кадры
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Новым вице-губернатором Липецкой области назначена Ольга Белоглазова

По кураторство Ольги Белоглазовой перейдет социальная политика. Ранее эту сферу курировал вице-губернатор Александр Ильин.

Губернатор Игорь Артамонов сделал кадровое назначение. С 24 декабря пост заместителя главы администрации Липецкой области займёт Ольга Белоглазова. Одновременно будет упразднена должность заместителя главы региона в представительстве Липецкой области при правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

До этого назначения Ольга Белоглазова возглавляла управление социальной политики Липецкой области. В новом статусе она будет курировать деятельность управлений социальной политики и ЗАГС и архивов. Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин будет по-прежнему курировать сферу регионального здравоохранения.

Ольга Белоглазова родилась в 1982 году в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2009 году там же получила диплом юриста.

Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка.

Фото пресс-службы администрации Липецкой области.

23 2475
#назначение #кадры
5

Комментарии (23)

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Гость

2 минуты назад
А как же скандал с Ильиным? Его так и не отстранили? Очень интересно...
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И я тоже рада

4 минуты назад
Боту, чего? Под какой Галиной? Проспись иди. Человек пошутил, я посмеялась. А тебе не нужно с утра к бутылке прикладываться
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Мдэ

5 минут назад
Ну что сказать, такие кадры нам нужны)
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Боту

11 минут назад
И я тоже рада, вот это каминг так сказать аут ! Хотя , ты же под Галиной , неоднократно выступал !
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Мимо проходил

20 минут назад
Сбербанк рулит
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А можно так:

26 минут назад
кому - то - социальная. А ещё кому - то - политика. Дробите пустоту до бесконечности.
ответить

Умереть не встать!

27 минут назад
Кассир сбербанка! Я думал - дно. Но снизу постучали!
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И я тоже рада

28 минут назад
Радует одно, аха-ха, точно)))
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Вован

29 минут назад
Правильно. С политикой должны заниматься русские, с финансами - еврейки.
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ОКУ "Центр занятости Лип.области"

29 минут назад
нам заявку на эту вакансию не подавали
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