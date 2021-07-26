Кому в Липецке жить хорошо: рейтинг зарплат директоров-«бюджетников»

Лидер по отрасли - директор зоопарка.

Администрация Липецка опубликовала данные о доходах руководителей муниципальных организаций за 2020 год. На первое место среди руководителей МУПов, МАУКов, МБУ и МКУ по заработкам вышел занимающий вот уже 25 лет должность директора липецкого зоопарка Александр Осипов. В среднем, он получает более 108 тысяч рублей в месяц.Стоит сразу же сказать, что Александру Осипову впору проводить мастер-классы для руководителей муниципальных бюджетных организаций, вечно стоящих с протянутой рукой под кабинетом главы Липецка. Ведь помимо бюджетных вливаний зоопарк активно зарабатывает на том, что шевелит усами, шипит, рычит, мычит и телится в его клетках и вольерах. Так, на сайте зоопарка сейчас на продажу выставлены голубой баран, мраморный таракан, карликовый кролик, морская свинка, куры Брама и куры китайские шелковые, золотой и алмазный фазаны, зубр, дагестанский тур, европейский муфлон, винторогий козел и даже анаконда. Посетителям зоопарка предлагается купить комплект открыток (10 штук – за 100 рублей), сувенирные кружки, авторучки, магнитики, футболки и бейсболки, книгу«45 лет зоопарку» за 400 рублей и книгу «Вторая жизнь зоопарка» за 800 рублей. Деньги Александр Осипов делает буквально на том, что его сотрудники находят под ногами. Так, зоопарк продает перья павлина. Большие, со знаменитым глазком, – за 70 рублей, обычные – за тридцатку. На радость малолетним индейцам в продаже имеются перья страуса, фазана и хищных птиц. Домохозяйки могут приобрести шерсть альпаки по 500 рублей за килограмм, верблюда – по 200 рублей и романовской овцы – по 100 рублей.Впрочем, даже при таком комплексном подходе к обслуживанию клиентов тут – проблемы с кадрами. Так, сейчас зоопарк ищет умелого электромонтера на пятидневку – ему предлагают от 25 тысяч рублей, опытного слесаря-сантехника с зарплатой от 20 тысяч и дворника на 18 тысяч рублей.Самым же активно впитывающим средства городского бюджета стало МБУ «Технопарк-Липецк». Ежемесячный фонд оплаты труда руководителей этой организации превышает полмиллиона рублей! Директор «Технопарка» (в пору сбиться, какой по счету) получал в прошлом году без малого 100 тысяч рублей, пяти его замам (!) главный бухгалтер начислял, в среднем, по 70 тысяч. Столько же заместителей плюс главбух (шесть) – в МКУ «Управление строительства Липецка», но у них средняя зарплата у них не превышает 55 тысяч рублей.«Расстрельная должность» главного смотрителя Липецка обходится городскому бюджету в 104 300 рублей в месяц. Директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» зарабатывал 97 155 рублей.GOROD48 ранее писал об отчете Счетной палаты об МБУ «Управление благоустройства Липецка». На начало 2020 года дебиторская задолженность городских коммунальщиков, занимающихся уборкой улиц, ямочным ремонтом дорог, очисткой ливневой канализации, содержанием мостов и улично-дорожной сети составляла 33,2 млн рублей, кредиторская - 39,3 миллиона.Муниципальному предприятию не хватает рабочих рук. Если в 2019 году ему были остро нужны 38 водителей и 48 трактористов, то в начале 2020-го было вакантно уже 300 мест. В дефиците по причине низкой зарплаты – механизаторы, водители, дорожные рабочие.Нехватка персонала и техники (часть которой, по выводам аудиторов, имеет низкую работоспособность или вообще стоит поломанная) сказывается на выполнении предприятием муниципального задания. В то время как год от года территория, которую убирает МБУ, увеличивается, финансирование предприятия сокращается. Аудиторы Счетной палаты сравнили расходы на уборку квадратного метра городских пространств в Липецке, Белгороде и Рязани и пришли к выводу, что у нас – хуже, чем у соседей. Так, затраты Рязани на уборку одного квадратного метра составляют 96 рублей, Белгорода – 89 рублей, Липецка – 76 рублей. В итоге при нормативе в 28 летних уборок улиц в 2019 году Липецк промели 14 раз! Такая же беда – с уборкой межквартальных проездов и дорог в микрорайонах. При нормативе в 10 таких уборок в год МБУ девять раз выводил технику в 2018 год, трижды – в 2019-м и четыре раза – в первой половине 2020-го...... Ежемесячный доход директора МУП «Зеленхоз» – 71 500 рублей, МБУ «Липецкгорсвет» – 68 500. На удивление немного получает директор МУП «Ритуальные услуги Липецка» – всего-то 54 900 рублей, и это с его-то оборотами! Зато директор МАИУ «Мой город Липецк», снабжающего горожан издаваемой опять-таки на бюджетные средства газетой «Первый номер», получал в прошлом году более 101 тысячи рублей в месяц. Немногим меньше был доход смотрителя всех городских парков, директора МАУК «Культурные пространства Липецка», – 93 700 рублей.Пройдемся по другим бюджетным учреждениям. Директор Центра бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений департамента культуры и туризма получал 71 тысячу рублей в месяц, его два заместителя и главбух – по 66-68 тысяч. Главному библиотекарю Липецка начисляли по 68,6 тысяч рублей, а директору МУ «Липецкий театр драмы» - 70,6 тысячи. Самый большой заработок среди директоров Домов культуры был у руководителя ДК «Матыра» – 64 тысяч рублей. Но его перегнала директор Липецкого Дома музыки с заработком в 102,1 тысячи рублей и директор детской школы искусств имени Василия Сурикова с 95,9 тысячами.Неожиданно блеснули доходами директор спортшколы №11, которому начисляли более 115 500 рублей в месяц и директор МБУ «Спортивный комплекс «Сокол», получавший по 192 тысячи ежемесячно. На их фоне заработок в 48 300 рублей директора МБУ «Центральный стадион «Металлург» выглядит более чем скромно.